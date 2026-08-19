 Rețetă de tocăniță de linte: se prepară rapid și este bogată în proteine și fibre
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VideoRețetă de tocăniță de linte: se prepară rapid și este bogată în proteine și fibre

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Mâncarea de linte este o alegere potrivită pentru cei care vor să se bucure de un preparat gustos, dar și hrănitor, datorită conținutului bogat de fibre și proteine. Rețeta este ușor de pregătit și nu necesită ingrediente sofisticate, majoritatea produselor putând fi găsite cu ușurință în orice bucătărie.

Tocăniță de linte. Foto: Cosânzenele gătesc/Instagram
Tocăniță de linte. Foto: Cosânzenele gătesc/Instagram

Tocăniță de linte, o variantă când nu știi ce să mai gătești

Reprezentanta paginii de Instagram „Cosânzenele gătesc” a venit în ajutorul celor pasionați de gătit, dar și al celor care nu petrec prea mult timp în bucătărie, și a prezentat o rețetă simplă și rapidă de mâncare de linte.

„Te-ai săturat de rețete complicate? Atunci este timpul pentru ceva simplu, rapid și delicios. Tocăniță de linte cu un sos plin de arome. Bonus: pregătim totul într-o singură tigaie. Ne apucăm de treabă?

Listă ingrediente:

  • 540 g de linte;
  • un morcov;
  • un ardei roșu;
  • o tijă de apio;
  • o ceapă;
  • 2 linguri de ulei;
  • 2 pahare de apă;
  • condimente: jumătate de linguriță de turmeric, jumătate de linguriță de chimen, jumătate de linguriță de coriandru, jumătate de linguriță de cardamom, jumătate de linguriță de nucșoară, jumătate de linguriță de fulgi de chilli măcinați, sare și piper, după gust.

Mod de pregătire:

Pentru a pregăti această mâncare, trebuie să cureți legumele, să le speli, apoi să le mărunțești. Pune-le la călit într-o tigaie în care ai pus în prealabil un strop de ulei de măsline, apoi lasă-le pe foc timp de două minute.

După ce legumele s-au rumenit, adaugă cele două pahare de apă, acoperă tigaia cu un capac și lasă totul la foc mic timp de 10-15 minute. Apoi, pune două linguri de pastă de tomate și amestecă bine. Adaugă mixul de condimente uscate și usturoiul mărunțit.

Pentru a grăbi procesul, poți folosi linte deja fiartă. Spal-o cu apă rece, apoi adaug-o în tigaie, peste restul ingredientelor. Amestecă bine și mai lasă totul la foc mic încă 5-6 minute.

La final, adaugă pătrunjel proaspăt din belșug. Preparatul poate fi servit alături de lipii sau de o felie de pâine prăjită.

„Mărunțim legumele. Noi am folosit morcov, ardei roșu (puteți pune și ardei verde sau galben), o tijă de apio și o ceapă. Le punem pe toate într-o tigaie cu puțin ulei de măsline și le rumenim pentru 2 minute.

Adăugăm apa, acoperim cu capac și lăsăm la foc mic pentru 10-15 minute. Punem și două linguri de pastă de tomate, amestecăm bine și continuăm cu mixul de condimente uscate și usturoiul mărunțit.

Pentru a grăbi procesul, noi am folosit linte deja fiartă. O spălăm cu apă rece și o punem și pe aceasta peste restul bunătăților din tigaie. Amestecăm de câteva ori și mai lăsăm la foc mic încă 5-6 minute.

Încheiem cu pătrunjel proaspăt din belșug.

Rezultatul? O bunătate ce merită încercată! Merge de minune cu lipii sau cu o felie de pâine prăjită.”

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