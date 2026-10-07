 Cum faci gazpacho de avocado cu creveți
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Cum faci gazpacho de avocado cu creveți

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Cremos și răcoritor, gazpacho de avocado se combină perfect cu creveții pentru un preparat delicat și plin de savoare. Se pregătește ușor și poate fi servit ca aperitiv sau ca o masă ușoară.

Gazpacho de avocado cu creveți
Gazpacho de avocado cu creveți Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 avocado bine coapte

1 castravete mare

1 ardei gras verde

1 cățel de usturoi

2 fire de ceapă verde

500 ml apă rece

150 g iaurt grecesc

2 linguri ulei de măsline

2 linguri zeamă de lime

½ legătură busuioc

½ legătură mărar

300 g creveți decorticați

1 piersică

½ ceapă roșie mică

1 ardei iute verde

sare și piper

busuioc, pentru decor

Mod de preparare

Cureți avocado, castravetele, ardeiul gras, usturoiul și ceapa verde și le tai bucăți potrivite.

Pui legumele în vasul blenderului, adaugi iaurtul, apa rece, o lingură de ulei, zeama de lime, jumătate din cantitatea de busuioc și mărar și mixezi până obții o supă fină și cremoasă.

Potrivești gazpacho-ul de sare și piper și îl dai la frigider pentru cel puțin 20 de minute.

Speli creveții și îi ștergi cu prosoape de hârtie. Încingi uleiul rămas într-o tigaie și îi gătești 2–3 minute pe fiecare parte, până devin roz și ușor rumeniți. Îi condimentezi cu sare și piper.

Speli piersica și o tai cuburi. Cureți ceapa roșie și o toci mărunt, iar ardeiul iute îl tai rondele subțiri.

Torni gazpacho-ul rece în boluri și așezi deasupra creveții, cuburile de piersică, ceapa roșie și ardeiul iute.

Presari verdeața rămasă, decorezi cu frunze de busuioc și servești imediat.

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