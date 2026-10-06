Cum prepari supa preferată a lui Woody Harrelson. Rețeta are doar 4 ingrediente simple

Woody Harrelson pregătește un serial împreună cu Matthew McConaughey, numit „Brother From Another Mother” (n.r. Frate dintr-o altă mamă). Astfel, a fost dezvăluită rețeta preferată a actorului, când vine vorba de supe.

Woody Harrelson. Foto: Instagram/X

Harrelson urmează o dietă vegană, iar când vine vorba de supa sa preferată, rețeta sa din cartea de bucate Veganuary Celebrity Cookbook din 2026 dezvăluie că el și soția sa, Laura, aleg întotdeauna supă de cartofi și praz. Nu necesită un timp mare de gătire și sunt extrem de puține ingrediente.

Rețeta preferată de supă a lui Woody Harrelson

„Cuplul împărtășește un angajament puternic față de cauzele de mediu și veganism. Împreună, ei promovează stiluri de viață sustenabile, fără cruzime, în viața lor personală și publică”, se arată în carte, conform allrecipes.com.

Astfel, nu ai nevoie de prea multe ingrediente pentru această rețetă, ci doar de patru: cartofi, praz, usturoi și cuburi de supă de legume. De asemenea, mai sunt sarea, piperul, uleiul de măsline și apa, însă cu siguranță acestea se regăsesc deja în orice bucătărie.

Cum se prepară

Pentru a prepara această supă cremoasă de cartofi și praz, curățați și tăiați 700 g de cartofi roșii în cuburi mici, apoi gătiți la abur până se înmoaie. Între timp, curățați și feliați 125 g de praz în rondele subțiri, apoi fie îi gătiți ușor în apă, fie îi prăjiți ușor în ulei vegetal până se înmoaie.

Puneți jumătate din cartofii fierți la abur, 8,5 căni de apă, prazul fiert, trei căței de usturoi curățați, trei linguri sau cuburi de supă de legume, o lingură de sare de Himalaya și piper negru după gust într-un blender.

Măriți treptat viteza blenderului, până la cea mai înaltă, apoi adăugați încet două linguri de ulei de măsline extravirgin în timp ce mixați până la omogenizare. Turnați această supă amestecată într-o oală mare și încălziți-o ușor la foc mic. Apoi, amestecați cartofii rămași cu apa, adăugând încet două linguri de ulei de măsline, mixând în același timp la viteză mare.

Adăugați acest amestec în oală, amestecând la fiecare câteva minute, pe măsură ce supa se încălzește la temperatura dorită. Dacă preferați o consistență mai subțire, adăugați mai multă apă. Aceasta se servește fierbinte.

Pentru garnitură, Harrelson recomandă „un strop de ulei de trufe, ciuperci sotate, după preferință, pătrunjel proaspăt tocat, fulgi de chili roșu sau praz sotat”, mai scrie sursa menționată.

Ce mai puteți adăuga

Experții susțin că au pregătit deja această rețetă, ea fiind perfectă pentru serile aglomerate din timpul săptămânii, atunci când îți dorești un fel de mâncare ușor, ce se prepară rapid. Totodată oferă și câteva recomandări.

Pentru consistență, experții recomandă adăugarea crutoanelor cu usturoi sau brânză pe deasupra. De asemenea, la o masă supa poate sta lângă o salată Caesar. Pentru un plus de savoare, se poate servi cu chorizo din soia caramelizat.

Woody Harrelson are intoleranță la lactoză

Actorul american Woody Harrelson a devenit faimos după ce a apărut în serialul NBC Cheers. Acesta este adeptul dietei vegane, iar intoleranța la lactoză l-a făcut să renunțe definitiv la carne și lactate.

Ani de zile a suferit de acnee, iar întâmplarea face ca o femeie, care se afla în același autobuz cu el, i-a sugerat că motivul coșurilor de pe față ar putea avea legătură cu o intoleranță la lactoză. La acel moment, Harrelson avea doar 24 de ani. La doar câteva zile după ce a renunțat la lactate, fața i-a fost mai puțin iritată, iar fizic se simțea mult mai bine.