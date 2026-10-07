 Rulouri cu scorțișoară și cremă de fistic. Rețeta simplă, gata în doar 35 de minute
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Rulouri cu scorțișoară și cremă de fistic. Rețeta simplă, gata în doar 35 de minute

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Dacă îți plac deserturile cu fistic, aceste rulouri cu scorțișoară sunt o variantă simplă și rapidă de încercat. Rețeta folosește foi de foietaj, iar combinația dintre scorțișoară, zahăr, fistic și crema de mascarpone transformă un preparat ușor de făcut într-un desert aromat.

Rulouri cu scorțișoară și cremă de fistic
Rulouri cu scorțișoară și cremă de fistic Foto: allrecipes.com

Un alt avantaj este timpul scurt de preparare. Aluatul este gata de folosit după decongelare, iar rulourile se coc în aproximativ 20-25 de minute. La final, desertul este acoperit cu o glazură pe bază de mascarpone și cremă de fistic. Pentru cei care caută un desert rapid, rețeta poate fi o alegere potrivită.

Ingredientele pentru rulourile cu scorțișoară și fistic

Pentru 12 rulouri ai nevoie de:

  • 225 g mascarpone, împărțit în două cantități;
  • 50 g zahăr alb;
  • 55 g zahăr brun;
  • 2 linguri, aproximativ 15 g, scorțișoară măcinată;
  • 30 g unt topit;
  • 1/4 linguriță sare, aproximativ 1,5 g, împărțită în două;
  • 490 g aluat de foietaj, decongelat;
  • 60 g fistic mărunțit fin, plus puțin pentru decor, dacă dorești;
  • aproximativ 180 g cremă de fistic, împărțită pentru umplutură și glazură;
  • 30 ml smântână lichidă pentru frișcă;
  • 180 g zahăr pudră.

În această rețetă, fisticul și crema de fistic sunt ingredientele care dau desertului aroma specifică. Rulourile cu scorțișoară sunt pregătite din două foi de foietaj, fiecare fiind umplută cu amestecul de zahăr și scorțișoară, apoi completată cu fistic și cremă de fistic, potrivit allrecipes.com.

Cum se prepară desertul în doar câțiva pași

Începe prin a încălzi cuptorul la 200 de grade Celsius. Tapetează o tavă cu hârtie de copt sau unge o formă de aproximativ 23 x 33 cm.

Într-un bol, pune 115 g de mascarpone, zahărul alb, zahărul brun, scorțișoara, untul topit și aproximativ 0,75 g de sare. Amestecă ingredientele până când obții o compoziție omogenă.

Întinde cele două foi de foietaj pe o suprafață ușor presărată cu făină. Împarte amestecul de zahăr și scorțișoară în mod egal între cele două foi și întinde-l într-un strat subțire, aproape până la margini.

Presară peste fiecare foaie câte aproximativ 30 g de fistic mărunțit. Apoi pune câte 30 g de cremă de fistic peste fiecare foaie, distribuind-o cât mai uniform.

Rulează fiecare foaie astfel încât să obții câte un rulou lung, cu partea îmbinată orientată în jos. Taie fiecare rulou în șase bucăți, astfel încât să obții în total 12 rulouri. Așază-le în tava pregătită, cu partea tăiată în sus.

Introdu tava în cuptor și lasă rulourile la copt timp de aproximativ 20-25 de minute, până când devin ușor aurii.

În timp ce se coc, pregătește glazura. Pune într-un bol restul de 115 g de mascarpone, aproximativ 120 g de cremă de fistic, 30 ml de smântână lichidă și restul de aproximativ 0,75 g de sare. Mixează până când compoziția devine fină.

Adaugă treptat cei 180 g de zahăr pudră și continuă să mixezi până când obții o cremă omogenă și ușor aerată.

Când rulourile sunt gata, întinde glazura peste ele cât timp sunt încă calde. La final, poți presăra deasupra puțin fistic mărunțit.

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