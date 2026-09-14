 Supă spaniolă rece
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Supă spaniolă rece

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Supa spaniolă rece este alegerea perfectă pentru zilele călduroase.

supa rece spaniola jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 kg roșii bine coapte

2 căței de usturoi

1 castravete

2 felii de pâine albă, fără coajă

1 ceapă mică

3 linguri ulei de măsline

1 ardei gras verde

½ ardei gras roșu

1-2 linguri zeamă de lămâie

150 ml apă rece

sare

piper

Pentru servit:

½ castravete

½ ardei gras verde

câteva rondele de ardei iute

Mod de preparare

Speli legumele, cureți castravetele, ceapa și usturoiul. Tai roșiile, castravetele, ardeii și ceapa bucăți potrivite.

Rupi pâinea bucăți și o stropești cu puțină apă rece, ca să se înmoaie. Pui în blender roșiile, castravetele, ardeii, ceapa, usturoiul și pâinea înmuiată. Adaugi uleiul de măsline, zeama de lămâie și apa rece, apoi mixezi foarte bine până obții o supă fină și omogenă. Dacă vrei o textură mai delicată, o treci prin sită.

Potrivești de sare și piper, apoi dai supa la frigider pentru cel puțin 1 oră, ca să fie bine răcită și aromele să se combine.

Pentru decor, tai cubulețe mici castravetele, ardeiul verde și câteva rondele fine de ardei iute.

Torni supa în pahare sau boluri mici și presari deasupra cubulețele de legume. Servești supa rece, cu puțin ulei de măsline.

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