 Cum arată sandwich-ul preferat al lui Carmen Brumă. A împărtășit rețeta urmăritorilor: „O masă mai echilibrată și mai sățioasă decât un covrig”
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FotoCum arată sandwich-ul preferat al lui Carmen Brumă. A împărtășit rețeta urmăritorilor: „O masă mai echilibrată și mai sățioasă decât un covrig”

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Carmen Brumă, cunoscută pentru abordarea ei practică și echilibrată în nutriție, a prezentat o nouă idee de sandwich care poate înlocui cu succes un prânz rapid. Vedeta subliniază că un sandwich bun nu înseamnă doar două felii de pâine, ci o combinație inteligentă de proteină, fibre și legume, astfel încât să ofere sațietate și energie pe termen lung.

Rețeta unui sandwich ideal
Rețeta unui sandwich ideal Foto: Instagram

Ingredientele pentru sandwich

Carmen Brumă explică faptul că acest tip de sandwich nu doar „păcălește foamea”, ci poate fi o masă completă, mult mai echilibrată decât un covrig sau o gustare rapidă, datorită combinației de proteine și fibre.

„Un sandwich bun începe cu baza. Am ales o pâine cu multe fibre (11,5g/100g) și cu un plus de proteine, ca să ofere mai multă sațietate”, a declarat Carmen Brumă, în postarea făcută pe Instagram în care împărtășește rețeta cu urmăritorii săi.

După ce a ales pâinea, Carmen Brumă a adăugat hummus și semințe de dovleac pentru un plus de grăsimi sănătoase și fibre. 

Pentru o masă completă, sandwich-ul are nevoie și de proteine, așa că a adăugat pulpă de rață.

„Are mai multe proteine și fier față de piept și este mai gustos”, a adăugat experta în nutriție și fitness.

A adăugat și ardei gras pentru un plus de vitamina C și o textură mai crocantă. La final, salata verde completează întreg prânzul și aduce prospețime și volum întregii mese.

„Îți potolește foamea și te ajută să ai o masă echilibrată. Estimarea pentru sandwich-ul din postare: aproximativ 450–470 kcal, cu 31–33 g proteine și 13–14 g fibre”.

Alimentul pe care Carmen Brumă îl are mereu în geantă, la drum lung

Carmen Brumă a împărtășit cu fanii alimentele pe care le are cu ea mereu când pleacă la drum lung, iar printre acestea se numără ouăle fierte. Le ambalează individual în folie de aluminiu și le păstrează într-o geantă termoizolantă. Carmen Brumă a precizat că nu  adăugă sare și a explicat, în mesajul său, modul în care a ales să păstreze alimentele.

„Ouă fierte ambalate individual în folie de aluminiu, fără sare, păstrate în geantă termoizolantă”, a scris aceasta.

În geanta pregătită pentru drum s-au mai aflat afinele, pe care Carmen Brumă le-a ales ca sursă de vitamina C și fibre. Vedeta a mărturisit că acestea se potrivesc și cu gustul ouălor fierte.

Cafeaua nu a lipsit nici ea dintre lucrurile luate la drum. În plus, Carmen Brumă a pregătit și o variantă de desert, diferită de produsele de patiserie sau dulciurile care pot fi găsite în timpul unei opriri la benzinărie.

Vedeta a ales curmale, mango și migdale, toate produse ecologice, pe care le-a inclus în bagaj pentru a avea la îndemână o gustare dulce.

„Curmale, mango, migdale toate ecologice, ca să am și un desert mai sănătos decât ce aș putea găsi în benzinărie”, a explicat Carmen Brumă.

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