 Cum pregătești fasole la borcan pentru iarnă
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Cum pregătești fasole la borcan pentru iarnă

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Fasolea la borcan te ajută să pregătești rapid o masă gustoasă. Iată cum o conservi corect și ce pași trebuie să urmezi pentru a se păstra cât mai bine.

Fasole la borcan
Fasole la borcan Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 kg fasole albă

2 cepe

4 morcovi

3 frunze de dafin

6-7 căței de usturoi

10 boabe de piper

sare, după gust

5 linguri ulei

300 g bulion sau pastă de roșii

Mod de preparare

Speli fasolea în mai multe ape și o lași la înmuiat în apă peste noapte.

A doua zi, clătești fasolea în mai multe ape, apoi o pui la fiert, cu apă atât cât să fie acoperită cu două degete.

Cât timp fierbe fasolea, fără ca boabele să devină foarte moi, speli ceapa și morcovii, îi cureți, tai ceapa cubulețe, iar morcovii îi dai prin răzătoare. Zdrobești usturoiul. Încingi uleiul într-un vas mare, în care trebuie să încapă și fasolea, și călești legumele. După ce fasolea a fiert parțial, o torni în vasul cu legume călite, adaugi sare, boabele de piper, bulionul și mai fierbi aproximativ 15 minute, apoi dai vasul de pe foc.

Torni fasolea în borcane, pe care le așezi pe un suport de metal, le închizi ermetic și le sterilizezi 30 de minute în cuptor.

Le lași la răcit, acoperite, până dimineața, apoi le depozitezi în cămară.

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