 Ce are Carmen Brumă în geantă când pleacă la drum lung: „un desert mai sănătos decât ce aș putea găsi în benzinărie”
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Ce are Carmen Brumă în geantă când pleacă la drum lung: „un desert mai sănătos decât ce aș putea găsi în benzinărie”

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Carmen Brumă, în vârstă de 49 de ani, este cunoscută pentru atenția pe care o acordă stilului de viață și alimentației. Vedeta, care se menține într-o formă fizică de invidiat, le-a arătat recent urmăritorilor săi ce alege să ia cu ea atunci când are de parcurs un drum mai lung cu mașina.

Carmen Brumă
Carmen Brumă Foto: Arhivă

Partenera lui Mircea Badea a publicat pe rețelele de socializare conținutul genții sale pentru o astfel de călătorie și a ținut să precizeze, încă de la început, că nu a ales produsele care se găsesc de obicei în benzinării.

„Ce am în geantă la un drum lung cu mașina: (Fără merdenele și croissant, promit)”, a transmis Carmen Brumă.

Carmen Brumă nu pleacă la drum fără ouă fierte

Printre alimentele pe care vedeta le-a pregătit pentru călătorie se numără ouăle fierte. Acestea au fost ambalate individual în folie de aluminiu și păstrate într-o geantă termoizolantă. Carmen Brumă a precizat că nu a adăugat sare și a explicat, în mesajul său, modul în care a ales să păstreze alimentele.

„Ouă fierte ambalate individual în folie de aluminiu, fără sare, păstrate în geantă termoizolantă”, a scris aceasta.

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Foto: Instagram

Vedeta a mai precizat că, în opinia sa, folosirea foliei de aluminiu pentru alimentele reci nu reprezintă o problemă în condițiile în care nu se adaugă sare sau sosuri acide. Carmen Brumă a comparat folia utilizată pentru ambalarea ouălor cu cea în care este împachetată ciocolata.

Potrivit acesteia, oul este o alegere potrivită pentru o călătorie mai lungă, deoarece oferă senzația de sațietate și este bogat în nutrienți.

Afine, cafea și un desert mai sănătos

În geanta pregătită pentru drum s-au mai aflat afinele, pe care Carmen Brumă le-a ales ca sursă de vitamina C și fibre. Vedeta a mărturisit că acestea se potrivesc și cu gustul ouălor fierte.

Cafeaua nu a lipsit nici ea dintre lucrurile luate la drum. În plus, Carmen Brumă a pregătit și o variantă de desert, diferită de produsele de patiserie sau dulciurile care pot fi găsite în timpul unei opriri la benzinărie.

Vedeta a ales curmale, mango și migdale, toate produse ecologice, pe care le-a inclus în bagaj pentru a avea la îndemână o gustare dulce.

„Curmale, mango, migdale toate ecologice, ca să am și un desert mai sănătos decât ce aș putea găsi în benzinărie”, a explicat Carmen Brumă.

Astfel, pentru un drum lung, vedeta și-a pregătit dinainte mai multe alimente, de la ouă fierte și afine până la cafea, curmale, mango și migdale.

Vedeta a vorbit și despre borșul crud

Nu este pentru prima dată când Carmen Brumă împărtășește cu urmăritorii săi informații despre produsele pe care le consumă. Recent, aceasta a atras atenția asupra unui produs tradițional românesc pe care l-a găsit într-un supermarket.

Este vorba despre borșul crud, nepasteurizat, pe care Carmen Brumă l-a prezentat drept o băutură fermentată. Vedeta a arătat produsul urmăritorilor săi și a menționat că prețul unei sticle era de 3 lei.

„L-am găsit în supermarket cu 3 lei sticla. Simplu sau cu leuștean și țelină”, a transmis Carmen Brumă.

Aceasta a vorbit și despre rolul pe care îl atribuie borșului crud în alimentație, descriindu-l drept o sursă de probiotice naturale. Vedeta l-a numit „băutura de 3 lei care ajută microbiomul”.

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