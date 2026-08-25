Horia Brenciu, în lacrimi înainte de spectacol. Gestul unui copil de 7 ani l-a emoționat profund

Horia Brenciu a împărtășit cu urmăritorii săi un moment unic din viața sa. Artistul a recunoscut că în 33 de ani de carieră nu a mai avut parte de o astfel de întâmplare. Gestul făcut de un copil de șapte ani înainte de spectacol. Cine este Darius.

Horia Brenciu Foto: Facebook

Deși este de peste trei decenii în lumina reflectoarelor, Horia Brenciu a trăit recent o experiență care l-a marcat profund. Înainte de a urca pe scenă, la Iași, a fost emoționat până la lacrimi de gestul unui copil de șapte ani.

Horia Brenciu, emoționat până la lacrimi înainte de spectacol

Horia Brenciu a urcat pe scenă la Iași, în cadrul Festivalului INIMO. Nu a fost un eveniment oarecare. La concert au fost prezenți copiii susținuți de preotul Dan Damaschin, printre care și Darius, un băiețel de doar șapte ani care a reușit să-l impresioneze pe artist.

Cântărețul a mărturisit că a trăit o experiență de neuitat înainte de prestația sa. Darius a mers la el și l-a întrebat dacă dorește să-l dea cu mir, moment în care Horia Brenciu a izbucnit în lacrimi.

„În 33 ani de scenă nu mi s-a întâmplat asta! Înainte să urc pe scenă, Darius a venit la mine și m-a întrebat dacă vreau să mă dea cu mir. Am încuviințat. Mi s-au umplu ochii de lacrimi”, a mărturisit Brenciu.

Astfel, artistul a recunoscut faptul că în 33 de ani de carieră nu l-a miruit nimeni înainte de a intra pe scenă, iar amintirea cu Darius îi va rămâne pe veci. De asemenea, artistul l-a invitat lângă el în timpul concertului și au stat de vorbă în culise.

Cine este Darius

Horia Brenciu a mers în decembrie 2025 la Londra pentru a-i susține pe copiii îngrijiți de părintele Dan Damaschin. În timpul spectacolului el a pus mâna pe o scrisoare ce era destinată lui Moș Crăciun. Coincidență sau nu, era chiar scrisoarea lui Darius. Băiețelul împlinește opt ani în decembrie și are încă șase frați. De asemenea, este campion la karate și este unul dintre cei 16.176 copii ai părintelui.

„Lui Darius îi plac foarte mult cartofii prăjiți. Așa l-a cunoscut părintele Dan Damaschin, tot de Craciun, când i-a cerut 2 saci de cartofi, în loc de jucarii.

Darius are astm și are mereu nevoie de bani pentru tratament. Era liniștit duminică seara, când ne-am cunoscut, pentru cǎ nu-și luase, încă, tratamentul”, a menționat Horia Brenciu.

Cu ce se ocupă părintele Damaschin

Părintele Dan Damaschin a fondat asociația „Glasul Vieții” în 2012. El este preot misionar la Biserica „Nașterea Domnului” din incinta Maternității „Cuza Vodă” din Iași. El are în grijă, prin intermediul asociației, 16.176 de copii vulnerabili, a construit 278 de case și cinci centre rezidențiale.

De-a lungul anilor, el a oferit ajutor copiilor orfani sau proveniți din familii defavorizate, dar și mamelor singure ori victime ale violenței domestice. A derulat diverse proiecte prin care micuții au primit cele necesare și a reușit pe 1.500 dintre ei să-i ducă să vadă marea pentru prima dată.

Mai mult decât atât, a înființat un spital social pentru a putea oferi servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate. La Clinica Verona se găsesc specialități precum medicină de familie, ginecologie, pediatrie, cardiologie, oftalmologie, stomatologie și nefrologie.