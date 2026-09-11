Smoothie de pepene galben este dulce și parfumat, este băutura perfectă pentru zilele călduroase, ideală la micul dejun sau ca gustare răcoritoare.

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Ingrediente

1 pepene galben

3 linguri miere

zeama de la ½ lămâie

câteva frunze de mentă, pentru servit

100 g miez de nucă măcinat

Mod de preparare

Cureți pepenele, spălat în prealabil, de coajă și de semințe. Îl tai și-l pui într-un blender. Adaugi mierea, zeama de lămâie și mixezi.

Torni smoothie-ul în pahare și îl dai la frigider minimum 1 oră, ca să fie bine răcit.

Îl servești rece, presărat cu nuci măcinate și decorat cu frunze de mentă.