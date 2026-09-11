Smoothie de pepene galben
Smoothie de pepene galben este dulce și parfumat, este băutura perfectă pentru zilele călduroase, ideală la micul dejun sau ca gustare răcoritoare.
Ingrediente
1 pepene galben
3 linguri miere
zeama de la ½ lămâie
câteva frunze de mentă, pentru servit
100 g miez de nucă măcinat
Mod de preparare
Cureți pepenele, spălat în prealabil, de coajă și de semințe. Îl tai și-l pui într-un blender. Adaugi mierea, zeama de lămâie și mixezi.
Torni smoothie-ul în pahare și îl dai la frigider minimum 1 oră, ca să fie bine răcit.
Îl servești rece, presărat cu nuci măcinate și decorat cu frunze de mentă.