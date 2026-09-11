 Smoothie de pepene galben
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Smoothie de pepene galben

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Smoothie de pepene galben este dulce și parfumat, este băutura perfectă pentru zilele călduroase, ideală la micul dejun sau ca gustare răcoritoare.

smoothie de pepene gaben jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pepene galben

3 linguri miere

zeama de la ½ lămâie

câteva frunze de mentă, pentru servit

100 g miez de nucă măcinat

Mod de preparare

Cureți pepenele, spălat în prealabil, de coajă și de semințe. Îl tai și-l pui într-un blender. Adaugi mierea, zeama de lămâie și mixezi.

Torni smoothie-ul în pahare și îl dai la frigider minimum 1 oră, ca să fie bine răcit.

Îl servești rece, presărat cu nuci măcinate și decorat cu frunze de mentă.

Ghid de cumpărături

image png
VideoCine este amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort într-un garaj. Detaliile despre ultimele ore din viața bărbatului Național
kate middleton costum albastru profimedia jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Kate Middleton, schimbare inedită de look! Nuanța de păr aleasă de prințesă se poartă în această toamnă Fapt divers
image
Dublu doliu în familia regală a Norvegiei. Prințesa Astrid a murit la două zile după înmormântarea regelui Harald adevarul.ro
image
România își pregătește propria criză a forței de muncă. „Rezultatele PISA nu lasă speranță că vom avea oameni bine pregătiți” adevarul.ro

Parteneri

image
Alex Musi, accidentat sau pedepsit? „Ar putea lipsi minim o lună”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Avantajele şi dezavantajele unui credit în euro, în comparaţie cu unul în lei observatornews.ro
image
Un general din România a fost găsit împușcat în cap. Joi seară ar fi agresat o femeie și a fost emis un ordin de restricție www.antena3.ro
image
Scandalurile se țin lanț în TVR. Fosta directoare, Doina Gradea, se ceartă cu deputatul PNL Alexandru Muraru, după ce acesta a atacat-o în repetate rânduri pe Sorina Matei www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, decizie radicală: îşi mută biserica de la Techirghiol! Unde se gândeşte să o aducă: „Să vedem” as.ro
image
Mii de dosare pentru indemnizația de creștere a copilului, verificate în toată țara. Ce controlează inspectorii până în noiembrie playtech.ro
image
Ce a lăsat Gigi Becali în locul bisericii de la Techirghiol pe care a dărâmat-o la presiunile statului: „Nu se mută de aici”. Video www.fanatik.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
shutterstock 2473897683 jpg
Ardei umpluți cu quinoa. Sunt atât de buni, încât și bunicile sunt cucerite! Rețete cu legume
bilute aperitiv jpg
Biluțe aperitiv Rețete
budinca new orleans jpg
Budincă New Orleans Rețete cu legume
paratha cu porumb jpg
Paratha cu porumb dulce Rețete
Dulceata de ghimbir Sursa foto shutterstock 2552459929 jpg
Dulceaţă de ghimbir. N-ai mai gustat ghimbir așa! Rețete
cinnamon rolls jpg
Secretul celor mai pufoase rulouri cu scorțișoară și cremă fină de vanilie. Desertul care cucerește orice pofticios Rețete
supa crema de naut jpg
Supă cremă de năut - cremoasă, hrănitoare și aromată Rețete cu legume
deliiciu la pahar cu pepene verde jpg
Deliciu la pahar cu pepene verde Deserturi
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net