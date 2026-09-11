Ardei umpluți cu quinoa. Sunt atât de buni, încât și bunicile sunt cucerite!

Ardeii umpluți clasici merg la inima oricui și ne amintesc tuturor de preparatele bunicii din copilărie, încă acești ardei cu quinoa, porumb și fasole sunt deosebiți și trebuie încercați măcar o dată. Nu este deloc o rețetă complicată, deci ai toate șansele să fi apreciată pentru o masă delicioasă și servită rapid.

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Ingrediente pentru patru porții

5 ardei

350 g quinoa

150 g porumb, din conservă

300 g fasole neagră, din conservă

20 g pastă de tomate

sare

piper

pătrunjel

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Mod de preparare

Speli quinoa și o acoperi cu apă fierbinte. O așezi într-o cratiță pe foc, îi dai un clocot și stingi focul. O lași acoperită 20 de minute, până când quinoa devine pufoasă.

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Tai patru ardei în jumătate și le îndepărtezi cutia cu semințe. Amesteci quinoa cu fasolea scursă, ardeiul rămas tocat, porumbul, pasta de tomate, sare, piper și pătrunjel, după gust. Umpli ardeii cu această compoziție, îi așezi în tavă și-i dai la cuptor, la 180 ˚C, 20-25 de minute. Înainte să-i servești, îi presari cu pătrunjel tocat.

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