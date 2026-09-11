Ardei umpluți cu quinoa. Sunt atât de buni, încât și bunicile sunt cucerite!
Ardeii umpluți clasici merg la inima oricui și ne amintesc tuturor de preparatele bunicii din copilărie, încă acești ardei cu quinoa, porumb și fasole sunt deosebiți și trebuie încercați măcar o dată. Nu este deloc o rețetă complicată, deci ai toate șansele să fi apreciată pentru o masă delicioasă și servită rapid.
Ingrediente pentru patru porții
5 ardei
350 g quinoa
150 g porumb, din conservă
300 g fasole neagră, din conservă
20 g pastă de tomate
sare
piper
pătrunjel
Te-ar mai putea interesa: Cartofi dulci umpluți cu năut
Mod de preparare
Speli quinoa și o acoperi cu apă fierbinte. O așezi într-o cratiță pe foc, îi dai un clocot și stingi focul. O lași acoperită 20 de minute, până când quinoa devine pufoasă.
Vezi și: Ardei copt cu legume
Tai patru ardei în jumătate și le îndepărtezi cutia cu semințe. Amesteci quinoa cu fasolea scursă, ardeiul rămas tocat, porumbul, pasta de tomate, sare, piper și pătrunjel, după gust. Umpli ardeii cu această compoziție, îi așezi în tavă și-i dai la cuptor, la 180 ˚C, 20-25 de minute. Înainte să-i servești, îi presari cu pătrunjel tocat.
FOTO: Shuttrestock