Biluțe aperitiv

Delicioase și ușor de pregătit, biluțele aperitiv sunt ideale pentru mesele festive, petreceri sau gustări rapide.

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Ingrediente

300 g cremă de brânză

1 lingură pătrunjel tocat

60 g nuci

100 g bacon

piper proaspăt măcinat

grisine, pentru servit

Mod de preparare

Tai baconul cubulețe mici. Îl prăjești într-o tigaie, fără ulei, până devine rumen și crocant. Îl scoți pe hârtie absorbantă și îl lași să se răcească.

Toci grosier nucile, le rumenești ușor într-o tigaie uscată, apoi le lași să se răcească.

Pui crema de brânză într-un bol. Adaugi piperul și pătrunjelul. Amesteci bine. Încorporezi jumătate din baconul prăjit în crema de brânză.

Cu mâinile umezite, formezi biluțe mici din compoziție. Treci fiecare biluță prin amestecul de bacon rămas și nuci tocate, presând ușor. Înfigi câte o grisină în fiecare biluță. Le păstrezi la rece până la servire.