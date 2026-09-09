Supă cremă de năut - cremoasă, hrănitoare și aromată

Supa cremă de năut este o alegere delicioasă pentru o masă ușoară și reconfortantă.

Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru supa cremă

400 g năut fiert

1 ceapă mică

1 cățel de usturoi

3 linguri ulei de măsline

500 ml supă de legume

sare

piper

Pentru crutoane

2 felii pâine rustică

2 linguri ulei de măsline

1 crenguță rozmarin

Mod de preparare

Cureți ceapa și usturoiul și le toci mărunt. Le pui într-o cratiță cu uleiul de măsline și le călești ușor, până devin translucide. Adaugi năutul scurs, amesteci și torni supa de legume. Fierbi 10-15 minute, până când năutul devine foarte moale. Pasezi compoziția cu blenderul până obții o cremă fină. Potrivești de sare și piper și mai fierbi 2-3 minute.

Pentru crutoane, tai pâinea cuburi. Le stropești cu ulei de măsline, adaugi rozmarinul tocat și le rumenești într-o tigaie sau la cuptor, până devin crocante.

Servești supa caldă, cu crutoane crocante, câteva boabe de năut și rozmarin deasupra.