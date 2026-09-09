Supă cremă de năut - cremoasă, hrănitoare și aromată
Supa cremă de năut este o alegere delicioasă pentru o masă ușoară și reconfortantă.
Ingrediente
Pentru supa cremă
400 g năut fiert
1 ceapă mică
1 cățel de usturoi
3 linguri ulei de măsline
500 ml supă de legume
sare
piper
Pentru crutoane
2 felii pâine rustică
2 linguri ulei de măsline
1 crenguță rozmarin
Mod de preparare
Cureți ceapa și usturoiul și le toci mărunt. Le pui într-o cratiță cu uleiul de măsline și le călești ușor, până devin translucide. Adaugi năutul scurs, amesteci și torni supa de legume. Fierbi 10-15 minute, până când năutul devine foarte moale. Pasezi compoziția cu blenderul până obții o cremă fină. Potrivești de sare și piper și mai fierbi 2-3 minute.
Pentru crutoane, tai pâinea cuburi. Le stropești cu ulei de măsline, adaugi rozmarinul tocat și le rumenești într-o tigaie sau la cuptor, până devin crocante.
Servești supa caldă, cu crutoane crocante, câteva boabe de năut și rozmarin deasupra.