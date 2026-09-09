 Deliciu la pahar cu pepene verde
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Deliciu la pahar cu pepene verde

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Deliciu la pahar cu pepene verde este un desert fresh, colorat și răcoritor.

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Foto: Shutterstock

Ingrediente

½ pepene verde, de mărime potrivită, tăiat cubulețe

100 ml lapte de cocos

zeama de la o lămâie netratată

cuburi de gheață, după gust

Mod de preparare

Dai deoparte câteva cubulețe de pepene, iar restul le pui într-un blender și le mixezi. Adaugi laptele de cocos și zeama de lămâie și mixezi încontinuu.

Pui cubulețele de pepene rezervate în paharele sau în cănile tale preferate, torni amestecul mixat, adaugi câteva cuburi de gheață și servești.

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