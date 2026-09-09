Deliciu la pahar cu pepene verde
Deliciu la pahar cu pepene verde este un desert fresh, colorat și răcoritor.
Ingrediente
½ pepene verde, de mărime potrivită, tăiat cubulețe
100 ml lapte de cocos
zeama de la o lămâie netratată
cuburi de gheață, după gust
Mod de preparare
Dai deoparte câteva cubulețe de pepene, iar restul le pui într-un blender și le mixezi. Adaugi laptele de cocos și zeama de lămâie și mixezi încontinuu.
Pui cubulețele de pepene rezervate în paharele sau în cănile tale preferate, torni amestecul mixat, adaugi câteva cuburi de gheață și servești.