Ardei copt cu legume

Ușor de preparat ardeii copti cu legume pot fi serviți ca aperitiv sau fel principal.

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Ingrediente

3 ardei grași verzi

150 g porumb fiert sau din conservă

1 morcov ras

150 g conopidă mărunțită

1 ceapă mică, tocată fin

2 căței de usturoi, tocați fin

100 g brânză feta, telemea sau cașcaval ras

½ linguriță oregano sau cimbru uscat

sare și piper

pătrunjel proaspăt, pentru servit

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul la 190°C și pregătești o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Speli ardeii, îi tai pe jumătate, pe lungime, și le scoți semințele și nervurile. Îi așezi în tavă, cu partea tăiată în sus.

Încingi uleiul de măsline într-o tigaie și adaugi ceapa. O călești 2–3 minute, până devine ușor translucidă. Adaugi usturoiul, morcovul și conopida mărunțită. Amesteci și gătești 5–6 minute, până legumele se înmoaie ușor. Adaugi porumbul, oregano sau cimbrul, sarea și piperul. Amesteci bine și mai gătești 2 minute.

Oprești focul și încorporezi brânza sfărâmată.

Umpli jumătățile de ardei cu amestecul de legume și brânză, apoi le stropești ușor cu puțin ulei de măsline.

Dai tava la cuptor 25–30 de minute, până când ardeii se înmoaie, iar umplutura devine ușor rumenită deasupra. Scoți ardeii din cuptor, presari pătrunjel proaspăt și îi servești calzi sau la temperatura camerei.