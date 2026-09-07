 Ardei copt cu legume
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Ardei copt cu legume

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ușor de preparat ardeii copti cu legume pot fi serviți ca aperitiv sau fel principal.

ardei copt cu legume jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

3 ardei grași verzi

150 g porumb fiert sau din conservă

1 morcov ras

150 g conopidă mărunțită

1 ceapă mică, tocată fin

2 căței de usturoi, tocați fin

100 g brânză feta, telemea sau cașcaval ras

½ linguriță oregano sau cimbru uscat

sare și piper

pătrunjel proaspăt, pentru servit

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul la 190°C și pregătești o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Speli ardeii, îi tai pe jumătate, pe lungime, și le scoți semințele și nervurile. Îi așezi în tavă, cu partea tăiată în sus.

Încingi uleiul de măsline într-o tigaie și adaugi ceapa. O călești 2–3 minute, până devine ușor translucidă. Adaugi usturoiul, morcovul și conopida mărunțită. Amesteci și gătești 5–6 minute, până legumele se înmoaie ușor. Adaugi porumbul, oregano sau cimbrul, sarea și piperul. Amesteci bine și mai gătești 2 minute.

Oprești focul și încorporezi brânza sfărâmată.

Umpli jumătățile de ardei cu amestecul de legume și brânză, apoi le stropești ușor cu puțin ulei de măsline.

Dai tava la cuptor 25–30 de minute, până când ardeii se înmoaie, iar umplutura devine ușor rumenită deasupra. Scoți ardeii din cuptor, presari pătrunjel proaspăt și îi servești calzi sau la temperatura camerei.

Ghid de cumpărături

gabriela cristea jpg
Gabriela Cristea, din nou la medic după ce a slăbit peste 30 de kilograme. Ce au arătat ultimele analize Vedete românești
paris1 jpeg
Tragedie pe autostradă. Tată și fiu, morți după ce Lamborghini-ul în care se aflau s-a rupt în două și a fost cuprins de flăcări Internațional
image
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică adevarul.ro
image
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii adevarul.ro

Parteneri

image
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo” www.fanatik.ro
image
Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență observatornews.ro
image
Surse: Propunerea "surpriză" de premier făcută de Nicușor Dan pentru liderii partidelor este Luca Niculescu www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu – Ce înseamnă victoria AFD pentru Germania și care va fi impactul pentru curentele suveraniste din Europa, inclusiv din România www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru” as.ro
image
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu închisoarea playtech.ro
image
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva” www.fanatik.ro
image
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată' www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Irina, Georgina și Nicola, divele incontestabile ale sfârșitului de săptămână la Festivalul de Film de la Veneția okmagazine.ro
image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat okmagazine.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum erau capturate și transportate animalele exotice pentru spectacolele din Roma antică historia.ro
tarta cu mere jpeg
Desertul perfect de toamnă: prăjitura franțuzească plină de mere și ușor de preparat Rețete
gabriela cristea facebook jpeg
Gabriela Cristea, rețetă simplă de weekend. Cum prepară ficățeii cu sos și coniac Rețete
porumb la gratar invelit in bacon jpg
Porumb la grătar învelit în bacon cu sosuri Rețete
cocktail de pepene verde jpg
Cocktail de pepene verde Mese festive
paste cu sos rosu
Cum poți să prepari cel mai bun sos de paste cu doar trei ingrediente simple Rețete
pui marinat cu ierburi aromate jpeg
Secretul unui pui fraged în doar 30 de minute: ingredientul pe care să-l adaugi în marinadă Rețete
supa crema de porumb jpg
Supă cremă de porumb Rețete cu legume
shaskuca verde jpg
Shakshuka verde Mâncăruri rapide
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net