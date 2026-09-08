 Mini sandvișuri din cartofi și bresaola
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Mini sandvișuri din cartofi și bresaola

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Mini sandvișurile din cartofi și bresaola sunt un aperitiv savuros, perfect pentru mesele festive sau gustările deosebite.

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Foto: Shutterstock

Ingrediente

4-5 cartofi mari

100 g bresaola

100 g prosciutto

120 g brânză (tip cașcaval sau brânză semitare)

1 linguriță rozmarin uscat sau proaspăt tocat

câteva felii de lămâie, pentru servit

sare

piper

1 cățel de usturoi

2 linguri ulei de măsline

bețișoare, pentru fixare

Mod de preparare

Speli bine cartofii și îi tai în rondele groase, fără să îi cureți de coajă, pentru un aspect rustic.

Așezi rondelele într-o tavă, stropești cu ulei de măsline amestecat cu usturoiul zdrobit, presari sare, piper și rozmarin, apoi amesteci bine. Coci cartofii în cuptorul preîncălzit, timp de 25-30 de minute, până se rumenesc și sunt ușor crocanți la exterior, dar moi în interior.

Între timp, tai brânza în felii potrivite ca dimensiune pentru rondelele de cartofi.

După coacere, scoți cartofii și îi lași 5 minute să se răcorească ușor.

Asamblezi sandvișurile: pui o felie de cartof, apoi adaugi un strat de brânză, o felie de bresaola sau prosciutto, apoi acoperi cu o altă felie de cartof.

Fixezi fiecare mini-sandviș cu un bețișor și presari puțin rozmarin deasupra, pentru aromă.

Mai dai la cuptor 5 minute, cât să se topească ușor brânza. Servești calde, cu felii de lămâie și decor de rozmarin.

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