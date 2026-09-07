Jeleu de pepene verde este desert parfumat și poate fi servit simplu sau decorat cu fructe proaspete.

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Ingrediente

500 ml suc de pepene verde

100 g zahăr

2 linguri amidon de porumb

1 linguriță rasă extract de vanilie, sau după gust

frunze de mentă, pentru decor

feliuțe de pepene și fulgi de ciocolată, pentru servit

Mod de preparare

Torni sucul de pepene într-o crăticioară. Amesteci amidonul cu zahărul și îl torni în sucul de pepene. Omogenizezi, pui extractul de vanilie și așezi crăticioara pe foc mic. Amesteci continuu. Când observi că începe să dea în clocot, iei puțin suc, îl pui pe o farfurie și, dacă nu se mișcă, jeleul este gata; dacă nu, îl mai lași pe foc până se leagă, apoi îl dai deoparte.

După ce s-a răcorit, torni jeleul în formele preferate și le dai la frigider peste noapte.

Înainte de servire, răstorni jeleul pe o farfurie, îl decorezi cu frunze de mentă, fulgi de ciocolată și feliuțe de pepene, apoi îl servești.