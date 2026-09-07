Jeleu de pepene verde
Jeleu de pepene verde este desert parfumat și poate fi servit simplu sau decorat cu fructe proaspete.
Ingrediente
500 ml suc de pepene verde
100 g zahăr
2 linguri amidon de porumb
1 linguriță rasă extract de vanilie, sau după gust
frunze de mentă, pentru decor
feliuțe de pepene și fulgi de ciocolată, pentru servit
Mod de preparare
Torni sucul de pepene într-o crăticioară. Amesteci amidonul cu zahărul și îl torni în sucul de pepene. Omogenizezi, pui extractul de vanilie și așezi crăticioara pe foc mic. Amesteci continuu. Când observi că începe să dea în clocot, iei puțin suc, îl pui pe o farfurie și, dacă nu se mișcă, jeleul este gata; dacă nu, îl mai lași pe foc până se leagă, apoi îl dai deoparte.
După ce s-a răcorit, torni jeleul în formele preferate și le dai la frigider peste noapte.
Înainte de servire, răstorni jeleul pe o farfurie, îl decorezi cu frunze de mentă, fulgi de ciocolată și feliuțe de pepene, apoi îl servești.