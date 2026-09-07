 Divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion ia o turnură neașteptată! Ordin de protecție și brățară electronică
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VideoDivorțul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion ia o turnură neașteptată! Ordin de protecție și brățară electronică

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Neînțelegerile dintre Ilie Năstase și încă actuala sa soție, Ioana Simion, cu care se află în proces de divorț încă din 2025, par a fi departe de a fi încheiate. Aparent, femeia ar fi solicitat un ordin de protecție împotriva fostului tenismen, însă toate informațiile le descoperiți în continuarea acestui articol.

Ioana și Ilie Năstase.
Ioana și Ilie Năstase. Foto: Shutterstock & Facebook

Scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion, departe de a se fi încheiat

Relația dintre Ioana și Ilie Năstase a ajuns din nou în atenția publică în urma procesului de divorț aflat pe rol la Tribunalul Constanța. După șapte ani de căsnicie, marcați de neînțelegeri și episoade tensionate, Ioana a decis să meargă pe un drum separat de cel al fostului tenismen, așa că a depus actele de divorț anul trecut.

De curând, Ziua de Constanța a anunțat că lucrurile ar fi escaladat între Ilie și Ioana Năstase. Potrivit unor informații oferite de publicația citată, pe surse, la data de 6 septembrie, în jurul orei 20.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari ar fi fost sesizați de către o femeie, care le-ar fi spus despre existența unui conflict verbal cu soțul, menționând că acesta ar fi fost urmat de injurii și amenințări.

În acest context, polițiștii au constatat că exista un risc crescut de violență domestică și a fost emis un ordin de protecție provizoriu, urmând ca femeia să solicite și monitorizare electronică. După aceea, procurorul de caz a infirmat ordinul, dar polițiștii au deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate.

Ce au transmis autoritățile competente 

Potrivit surselor site-ului citat, ar fi vorba despre Ilie Năstase (80 de ani) și soția lui, Ioana Simion (49 de ani).

„La data de 6 septembrie, în jurul orei 20.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment.

Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse.

Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică.

Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Constanța. 

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