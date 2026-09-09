 Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
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Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”

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Andreea Esca a împlinit 54 de ani pe 29 august și și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod cu totul special, alături de aproximativ 180 de oameni, la spectacolul susținut de bunul ei prieten Pavel Bartoș.

Andreea Esca, dezvăluiri după aniversarea ei
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Andreea Esca, dezvăluiri după aniversarea ei Foto: click.ro

Cu lună plină, muzică și o atmosferă pe care a descris-o drept extraordinar de frumoasă, prezentatoarea Știrilor PRO TV spune că a avut parte de o aniversare inedită. Deși este mereu în mișcare și recunoaște că obosește, Esca nu pare pregătită să încetinească ritmul. Iar după aproape trei decenii la pupitrul Știrilor PROTV,  una dintre cele mai îndrăgite vedete nici nu se gândește să schimbe macazul.

Andreea Esca, aniversare cu 180 de oameni

Click!: Andreea, cum te-ai simțit de ziua ta și ce îți mai dorești pentru tine?

Andreea Esca:  M-am simțit foarte bine, pentru că mi-am petrecut ziua cu foarte mulți oameni care au venit la spectacolul lui Pavel Bartoș de la A lui Escana. A fost ca și cum mi-aș fi petrecut ziua împreună cu 180 de oameni. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, care a fost extraordinar de frumoasă, cu lună plină, cu Bartoș care a ieșit pe scenă și cu lumea extrem de fericită să stea în grădină și să se uite la spectacol. A fost chiar ceva inedit.

Click!: Îți mai lipsește ceva acum? Ce îți dorești?

Andreea Esca:  Să fim sănătoși, atât.

Ce cadouri a primit de la copiii ei

Click!: Din partea copiilor tăi, ce ai primit de ziua ta?

Andreea Esca: Am primit tot felul de cadouri, care sunt așa, de suflet. Și cred că cel mai mare cadou din partea copiilor mei este că sunt foarte mândră de ei.

Nu prea a avut timp să se odihnească

Deși și-ar mai fi dorit câteva zile de pauză, proiectele în care este implicată nu i-au permis Andreei Esca să se odihnească prea mult.

Click!: Ai avut o perioadă plină. Ai reușit să-ți încarci bateriile?

Andreea Esca: A fost puțin. Aș mai fi stat un pic să mă odihnesc, dar, începând acest proiect de la Porumbacu, nu am avut timp. Mi-am dorit foarte mult să iasă bine toate lucrurile pe care le construim acolo și nu iese nimic dacă nu ești implicat 100%.

Unul dintre lucrurile importante pe care vedeta PROTV și le-a dorit chiar de ziua ei a fost ca unitatea mobilă a Fundației Renașterea să ajungă la Porumbacu.

Mi-am dorit ca de ziua mea să avem acolo unitatea mobilă de la Fundația Renașterea, pentru că în acest fel toate femeile de peste 40 de ani din zonă pot avea acces la o mamografie gratuită, ceea ce cred că este foarte important”, ne-a spus vedeta.

„N-am vacanțe”

Click!: Ai revenit la pupitrul Știrilor PROTV cu forțe proaspete?

Andreea Esca: Mă bucur. Am revenit la muncă.

Click!: Urmează o nouă vacanță?

Andreea Esca: Dacă tu presupui, ar fi bine, dar nu. N-am vacanțe. Am tot felul de alte lucruri de făcut, în schimb. Deocamdată nu am programată o altă vacanță. Dar poate, cine știe…

După aproape trei decenii la Știri, nu se vede în divertisment

Andreea Esca nu ia în calcul să renunțe la pupitrul Știrilor PROTV pentru o emisiune de divertisment. Dimpotrivă, spune că se gândește în continuare la idei prin care să facă și mai bine ceea ce face deja.

Click!: După atâția ani la Știri, ai schimba puțin macazul? Te-ai vedea prezentând o emisiune de divertisment?

Andreea Esca: Nu. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun, iar eu cred că asta fac cel mai bine. Drept urmare, nu, nu mă gândesc. Mă gândesc doar cum să fac și mai bine, să fie diferit, să găsesc tot felul de idei, dar pentru același proiect.

Click!: Ești perfecționistă? Ți se întâmplă să observi că ai greșit?

Andreea Esca: Tot timpul sunt atentă la mine. Așa cum sunt atentă și la alții, sunt atentă și la mine. Și dacă observ orice lucru care mi se pare că nu este în regulă, încerc să-l fac să fie bine.

„Obosesc din ce în ce mai mult”

Deși imaginea ei este cea a unei femei mereu active, Andreea Esca recunoaște că nici ea nu este imună la oboseală.

Click!: Se spune despre tine că nu obosești niciodată, că ești mereu în mișcare.

Andreea Esca: Obosesc, obosesc de foarte multe ori. Obosesc din ce în ce mai mult, pentru că nu mai am 20 de ani. Dar cred că, din acest punct de vedere, semăn cu mama și cu bunica mea. Noi așa suntem, pur și simplu. Și mai știu că mă învăța un șef de-al meu că statul obosește cel mai tare.

Marea, filmele și dansul, rețeta ei de relaxare

Click!: Cum te relaxezi?

Andreea Esca:  Îmi place să merg la mare. Îmi place marea foarte mult și mă relaxează să mă uit pur și simplu la mare și să ascult valurile. Îmi place să merg la film, îmi place să merg la teatru, să ascult muzică, să dansez. Eu mă relaxez dansând.

După o aniversare petrecută în mijlocul oamenilor dragi, cu proiecte noi și multă muncă în program, Andreea Esca nu pare să aibă nevoie de lucruri complicate pentru a fi fericită. Pentru ea, cel mai important lucru rămâne unul pe cât de simplu, pe atât de valoros: să fie sănătoși oamenii pe care îi iubește.

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