 Carne cu porumb
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Carne cu porumb

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Carnea cu porumb este un preparat gustos, sățios, ușor de pregătit și este potrivit pentru o masă de familie.

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Foto: Shutterstock

Ingrediente

600 g carne de porc sau vită fragedă

300 g porumb dulce boabe

2 roșii

3 fire de ceapă verde

2 căței de usturoi

2 linguri ulei

½ linguriță boia dulce

½ linguriță cimbru uscat

sare

piper

mărar, pentru servit

Mod de preparare

Cureți carnea de pielițe, o ștergi cu un prosop de hârtie și o tai bucăți potrivite. Speli roșiile și le tai cubulețe. Cureți ceapa verde și usturoiul, apoi tai ceapa rondele și tocii usturoiul mărunt.

Încălzești uleiul într-o tigaie largă. Adaugi bucățile de carne și le rumenești la foc mediu 10-12 minute, întorcându-le pe toate părțile, până capătă o crustă ușor aurie.

Adaugi usturoiul, roșiile, boiaua și cimbrul. Amesteci și gătești 5-6 minute, până când roșiile se înmoaie și lasă un sos ușor.

Potrivești de sare și piper.

Adaugi porumbul dulce scurs bine și continui gătirea încă 5-7 minute, până când carnea este pătrunsă, iar porumbul devine aromat. Dacă sosul scade prea mult, adaugi 2–3 linguri de apă caldă.

Presari ceapa verde și verdeața tocată, amesteci ușor și oprești focul.

Servești carnea rumenită cu porumb, caldă, simplă sau alături de cartofi natur, orez ori pâine proaspătă.

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