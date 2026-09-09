Cât au costat rochiile de mireasa ale Sarei. Fiica Adinei Buzatu a apelat la o celebră stilistă

Zi cu emoţii uriaşe pentru Adina Buzatu (49 de ani)! Celebra stilistă şi-a văzut fiica mireasă. Marţi, 8 septembrie 2026, Sara Denise Arzan şi alesul inimii sale, Luca Portik, au spus „Da” atât la Starea Civilă, cât şi în faţa lui Dumnezeu.

1/10 Fiica Adina Buzatu Foto: Click!

Sara şi mama ei au strălucit în creaţii semnate Nicoleta Negură, tot ea va face şi rochia de mireasă pe care o va purta la petrecerea care va avea loc peste două săptămâni.

Adina Buzatu, emoționată peste măsură la nunta fiicei sale, Sara

Ziua cea mare a venit pentru Sara, fiica Adinei Buzatu! Tânăra de 28 de ani a făcut pasul cel mare alături de Luca, bărbatul cu care îşi doreşte să-şi construiască viaţa, iar 8 septembrie 2026 va rămâne, cu siguranţă, una dintre cele mai importante zile pentru familia cunoscutei stiliste.

Sara a avut o rochie albă, delicată, cu umerii goi, și un buchet de mireasă roz- violet pal Foto: xxx

Sara şi Luca au avut marţi atât cununia civilă, cât şi ceremonia religioasă, petrecerea de nuntă urmând să aibă loc tot luna aceasta. Mireasa a atras toate privirile, iar momentul în care a păşit în biserică, a fost memorabil.

Frumoasa tânără a păşit la braţul tatălui său, afaceristul de origine turcă Cenap Arzan. Pentru Adina Buzatu, momentul a fost unul cu atât mai special cu cât şi-a văzut singurul copil într-o nouă etapă a vieţii. Stilista a fost alături de Sara, iar emoţiile unei mame care îşi vede fiica mireasă au fost vizibile.

„Te adoră mami!”, a fost mesajul transmis public de Adina pentru fiica ei, după ce a văzut-o în rochia de mireasă.

Sara, condusă de tatăl ei la altar Foto: xxx

Cât au costat rochiile de mireasă ale Sarei? Fiica Adinei Buzatu nu s-a uitat la bani

Sara a purtat o rochie albă, elegantă, cu o despicătură pe picior, completată de un voal super fin şi elegant. Şi dacă mireasa a fost în centrul atenţiei, nici mama ei nu s-a lăsat mai prejos.

Adina Buzatu a avut o apariţie elegantă şi sofisticată, potrivită pentru un asemenea moment. Stilista a fost implicată, de altfel, şi în alegerea ţinutei ginerelui, costumul lui Luca fiind realizat sub semnătura sa.

Rochiile celor două, Adina şi Sara, au fost create de designerul Nicoleta Negură, care vorbeşte cu entuziasm despre colaborarea mamă şi fiică. Cele două au lucrat împreună pentru mai multe apariţii importante, iar creaţiile au fost realizate din mătase naturală.

Ginerele este un tânăr talentat, cu studii în design vestimentar Foto: xxx

„Colaborarea cu Adina Buzatu şi fiica ei, Sara, pentru cununia civilă a fost una absolut senzaţională şi, cu siguranţă, una dintre cele mai frumoase colaborări ale mele. Am creat în totalitate cele două ţinute purtate de Sara, ambele realizate din mătase naturală, cu o valoare totală de aproximativ 7.000 de euro”, a declarat Nicoleta Negură.

Designerul a povestit că prima ţinută a fost alcătuită din corset şi fustă, fiind gândită special pentru cununia civilă. Cea de-a doua creaţie, destinată petrecerii, este minimalistă, delicată şi feminină.

„Adina, fiind un nume important în industria modei, are un ochi extrem de bine format, iar întâlnirea dintre experienţa ei, personalitatea Sarei şi viziunea mea creativă a făcut ca întregul proces să fie unul foarte frumos şi firesc”, a mai spus creatoarea.

Proaspeți miri s-au pozat alături de preoții care au oficiat slujba de cununie Foto: xxx

S-a cununat la biserica unde se ruga în copilărie

„Am avut emoţii, dar dintre cele mai frumoase. Sunt foarte fericită pentru ei. După opt ani de relaţie, se iubesc, se înţeleg extraordinar şi au construit împreună ceva real, profund şi frumos. Mă bucur enorm că s-au căsătorit. Nu simt că am pierdut o fată, dimpotrivă, am câştigat un băiat şi familia noastră s-a mărit.

Adina, o mamă și o soacră fericită! Foto: xxx

Au ales să facă în aceeaşi zi şi cununia civilă, şi cununia religioasă. Cununia civilă a avut loc la Sectorul 3 şi a fost oficiată de primarul Robert Negoiţă, iar pentru cununia religioasă Sara a ales Biserica Popa Nan, un loc foarte apropiat sufleteşte de familia noastră.

Când era copil, tatăl meu o ducea la grădiniţă şi se opreau împreună aici să spună o rugăciune şi să aprindă o lumânare. Este şi biserica în care au avut loc de-a lungul anilor momente importante pentru familia noastră. Tata nu mai este printre noi, dar alegerea Sarei a fost şi un fel de a-l avea aproape într-o zi atât de importantă. Totul a fost foarte intim, doar cu familia şi oamenii cei mai apropiaţi, exact aşa cum şi-au dorit. Petrecerea propriu-zisă va avea loc la sfârşitul acestei luni”, ne-a dezvăluit stilista Adina Buzatu.

Foto: xxx

Ce părere are Adina Buzatu despre ginerele său, Luca?

Cât despre Luca, mama soacră ne-a spus: „Am o relaţie extraordinară cu Luca şi mă bucur să-i văd construind împreună şi profesional. Şi-au deschis în România propria agenţie de branding şi lucrează deja cu companii importante.

Luca a studiat şi a acumulat experienţă la Londra, iar una dintre dorinţele lui a fost să aducă această expertiză în România şi să o pună în slujba companiilor româneşti. Îi văd fericiţi, uniţi şi construind frumos împreună, iar pentru mine asta contează cel mai mult.”