 Paratha cu porumb dulce
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Paratha cu porumb dulce

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Paratha cu porumb dulce este o variantă delicioasă și aromată a pâinii indiene tradiționale cu umplutura. Este un preparat perfect la micul dejun sau ca gustare.

paratha cu porumb jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat:

300 g făină

160 ml apă călduță

1 lingură ulei

½ linguriță sare

Pentru umplutură:

250 g porumb dulce boabe

1 ceapă mică

1 ardei verde iute, opțional

2 căței de usturoi

1 linguriță ghimbir ras

½ linguriță chimion măcinat

½ linguriță coriandru măcinat

½ linguriță turmeric

½ linguriță garam masala

2 linguri coriandru verde tocat

sare și piper

2–3 linguri ulei, pentru prăjit

Mod de preparare

Pui făina într-un bol, adaugi sarea, uleiul și apa treptat. Frămânți până obții un aluat moale și elastic. Îl acoperi și îl lași să se odihnească 20 de minute.

Pregătești umplutura. Scurgi bine porumbul dulce, apoi îl zdrobești ușor cu furculița sau îl mărunțești rapid în blender, fără să 

Încălzești o lingură de ulei într-o tigaie, adaugi ceapa și o gătești 2–3 minute, până devine sticloasă. Adaugi usturoiul, ghimbirul și ardeiul iute, apoi adaugi porumbul, chimionul, coriandrul, turmericul și garam masala. Amesteci și gătești 4–5 minute, până când umplutura se leagă și nu mai este umedă. Potrivești de sare și piper, adaugi coriandrul verde și lași compoziția să se răcească.

Formezi paratha. Împarți aluatul în 8 bile egale. Întinzi fiecare bilă într-un disc mic, pui 1–2 linguri de umplutură în mijloc, strângi marginile peste umplutură și sigilezi bine. Aplatizezi ușor, apoi întinzi cu sucitorul într-o lipie rotundă, având grijă să nu iasă umplutura.

Încingi o tigaie groasă sau o plită. Așezi câte o paratha și o coci 1–2 minute pe fiecare parte, până apar pete rumene. Ungi cu puțin ulei sau ghee și mai rumenești câteva secunde pe ambele părți.

Servești paratha caldă, tăiată triunghiuri, cu iaurt, chutney verde, sos picant sau felii de lime alături.

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