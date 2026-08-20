Cartofi umpluți cu ton și porumb

Cartofii copți, moi și aromați, se completează perfect cu umplutura cremoasă de ton și porumb dulce.

Ingrediente

4 cartofi mari cu coaja albă

1 conservă ton în suc propriu

1-2 linguri ulei

1 lingură zeamă de lămâie

100 g boabe fierte de porumb

sare

piper

verdeața preferată, pentru decor

Mod de preprare

Lași tonul la scurs, apoi îl amesteci cu zeama de lămâie.

Speli bine cartofii, îi ștergi, îi ungi cu ulei, îi așezi într-o tavă și îi dai la cuptorul încins. Îi ții până când intră furculița cu ușurință în ei. Îi lași la răcorit, apoi îi tai pe jumătate și le scoți o parte din miez.

Amesteci miezul scos cu sare și piper după gust și combini o parte din boabele de porumb cu ton.

Umpli cartofii cu miezul lor, așezi deasupra amestecul de ton cu porumb și îi servești decorați cu verdeața preferată și cu boabele de porumb rămase.