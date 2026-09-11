 Secretul Sandrei Bullock pentru un prânz bogat în proteine. Actrița preferă o rețetă clasică
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Secretul Sandrei Bullock pentru un prânz bogat în proteine. Actrița preferă o rețetă clasică

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Sandra Bullock a vorbit recent despre rutina ei alimentară în podcastul „Good Hang with Amy Poehler”.

Secretul Sandrei Bullock pentru un prânz bogat în proteine
Foto: 2026 Getty Images

La finalul interviului, într-o serie de întrebări rapide, actrița a povestit despre cum își asigură aportul de proteine. Ea reușește printr-un prânz simplu și ușor de făcut

Prânzul preferat al Sandrei Bullock

Pentru Sandra Bullock, combinația de pui fărâmițat cu diverse ingrediente este o soluție rapidă, gustoasă și perfectă pentru un prânz.

Salata de pui rămâne una dintre cele mai eficiente modalități de a integra proteine de calitate într-o masă echilibrată.

Pe lângă acest prânz, actrița consumă frecvent iaurt grecesc 0%, gros și bogat în proteine, pe care îl folosește în smoothie-uri, sosuri sau ca gustare simplă. Actrița adaugă și peptide de colagen în cafeaua de dimineață, un adaos popular care nu ar trebui să fie sursa principală de proteine, dar care poate completa dieta și are beneficii pentru piele și articulații.

Cu umor, Sandra Bullock a recunoscut că uneori se întreabă dacă nu cumva exagerează cu proteinele, glumind că poate, peste ani, vom descoperi efecte neașteptate ale consumului ridicat.

Totuși, dieta ei nu este exclusiv proteică. Actrița menține un echilibru între proteine, fibre și grăsimi sănătoase, preferând mese complete precum bolurile cu quinoa și pui sau sendvișuri cu ou și spanac.

În culisele interviului, Sandra Bullock a arătat că nu trăiește într-un regim strict. Joey King și Maisie Williams, colegele ei din Practical Magic 2, au povestit că prima lor întâlnire cu actrița a fost marcată de un gest simplu și amuzant: aceasta le-a oferit Haribo. Un detaliu care arată că, deși atentă la alimentație, actrița nu renunță la micile plăceri.

Nicole Kidman și Sandra Bullock se reunesc pe marile ecrane

Cele două promovează Practical Magic 2, filmul care le reunește pe Nicole, Sandra, Dianne Wiest și Stockard Channing în rolurile membrilor familiei Owens. Kidman revine ca Sally Owens, iar Bullock ca Gillian, surorile descendente dintr-o lungă linie de vrăjitoare care încearcă să ducă vieți normale în ciuda blestemului ce le urmărește familia.

Acțiunea are loc la 25 de ani după primul film și este inspirată din romanul The Book of Magic, publicat de Alice Hoffman în 2021. Pe lângă rolurile principale, Nicole și Sandra sunt și producători executivi ai peliculei realizate de Warner Bros. Pictures, în care joacă și Lee Pace și Solly McLeod.

În noua producție, femeile din familia Owens trebuie din nou să se unească și să călătorească din Massachusetts în Marea Britanie pentru a confrunta sursa magiei lor și a salva noua generație.

În cadrul turneului de promovare, cele două actrițe au surprins publicul apărând neanunțate la o proiecție Cinespia a filmului original din 1998, organizată la Hollywood Forever Cemetery din Los Angeles.

Deși Practical Magic nu a avut un succes major la box office - încasând 68,3 milioane de dolari la nivel global, sub bugetul de 75 de milioane - filmul a devenit în timp un titlu cult, îndrăgit de fani și redescoperit de noile generații.

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