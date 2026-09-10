 „Eu sunt de vină”. Sandra Bullock a făcut mărturisiri în premieră despre infidelitatea fostului soț
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„Eu sunt de vină”. Sandra Bullock a făcut mărturisiri în premieră despre infidelitatea fostului soț

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Sandra Bullock a privit înapoi spre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei: despărțirea de Jesse James și scandalul de infidelitate care a zguduit Hollywood-ul în 2010. 

Mărturisiri emoționante din partea Sandrei Bullock
Mărturisiri emoționante din partea Sandrei Bullock Foto: arhivă

  Actrița a făcut mărturisiri despre acea perioadă într-o discuție sinceră cu Jennifer Aniston.  

„Gravity”, filmul care a oglindit un moment întunecat din viața Sandrei Bullock

Sandra Bullock a mărturisit că filmul „Gravity” a fost profund legat de starea ei emoțională de atunci, potrivit Pennlive. „A fost o perioadă foarte întunecată. Creșteam și protejam un mic ștrumf în timp ce încercam să-mi trăiesc doliul, să ies din tot ce se întâmpla”, a spus ea. Filmările din 2011 au coincis cu momentul în care actrița încerca să se reconstruiască după scandalul care a izbucnit cu un an înainte.

În thrillerul SF, Sandra Bullock joacă rolul unei astronaute blocate în spațiu, izolată și fără contact cu Pământul - o metaforă involuntară, dar puternică, pentru felul în care se simțea în viața reală. „Să stai nouă ore pe zi într-o cutie, singură, îți lasă mult timp pentru gândit”, a spus actrița.

Infidelitatea lui Jesse James, fostul soț al Sandrei Bullock

În martie 2010, mai multe femei au susținut că au avut relații cu Jesse James în timpul căsniciei lui cu Sandra Bullock. James a emis atunci o declarație publică, negând majoritatea acuzațiilor, dar asumându-și responsabilitatea morală: „Există o singură persoană de vină pentru această situație, și aceea sunt eu”.

Scandalul a provocat „durere și rușine de neimaginat”, după cum a recunoscut chiar James, afectând atât pe Sandra Bullock, cât și pe copiii lui din relațiile anterioare. Actrița a depus actele de divorț în aprilie 2010, după aproape cinci ani de căsnicie.

În același an, Bullock a dezvăluit că adoptase un băiețel, Louis - un proces început alături de James, dar finalizat ca părinte singur. În interviul cu Aniston, actrița a povestit cum a încercat să-l protejeze pe nou-născut de presiunea mediatică.

„Am realizat că trebuie să ies din casă, pentru că paparazzii urmau să apară, iar nimeni nu știa că am un bebeluș”, a spus ea. Soluția improvizată? L-a ascuns într-un sac de hochei. „L-am pus în scoică, am băgat scoica în sac și l-am cărat ca și cum ar fi fost un bagaj oarecare”.

Sandra Bullock a adoptat-o pe fiica ei, Laila, în 2015, iar maternitatea i-a redefinit complet raportarea la carieră. „Programul lor e mai important decât povestea pe care vreau eu să o spun. Nu mai am aceeași dorință de a fi în fața camerei”, a mărturisit ea.

Durerea tăcută a pierderii lui Bryan Randall

Deși a adoptat copii singură, Sandra Bullock i-a crescut alături de partenerul ei timp de mai mulți ani fotograful Bryan Randall, din 2015 până la moartea acestuia, în 2023, din cauza ALS. Într-un episod al podcastului „SmartLess”, actrița a vorbit despre impactul bolii asupra copiilor.

„Boala în sine nu mă sperie. Pot să văd și să fiu în preajma oricărui lucru. Dar aveam doi copii mici care navigau prin asta, mai ales o fetiță care îl vedea ca pe o figură paternă”, a spus ea. Bullock a dezvăluit că a început să-l plângă pe Randall cu patru ani înainte de moartea lui: „A fost bolnav jumătate din relația noastră”.

Copii actriței apar în noul ei film

La premiera din Los Angeles a filmului „Practical Magic 2”, actrița de 62 de ani a dezvăluit că fiul ei Louis (16 ani) și fiica Laila (12 ani) apar în producția hollywoodiană, însă într-un mod discret. „Sunt în film, dar nu într-un mod evident pentru public. Abia aștept să le arăt unde apar, pentru că nici ei nu știu încă”, a declarat Sandra Bullock.

De-a lungul timpului, actrița a vorbit rar despre copiii săi, alegând să le protejeze intimitatea. Cu toate astea, la evenimentul de lansare al filmului, ea a mărturisit cât de mândră este de ei. „Este incredibil! La un moment dat, când ai copii, încetezi să mai fii tu influența lor, iar ei te influențează pe tine”.

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