 Și-a crescut copiii în cea mai mare discreție, iar acum Sandra Bullock joacă alături de ei în cel mai recent film!
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Și-a crescut copiii în cea mai mare discreție, iar acum Sandra Bullock joacă alături de ei în cel mai recent film!

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Una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood a reușit, ani la rând, să-și țină familia departe de lumina reflectoarelor. Acum, însă, Louis și Laila au devenit parte din cel mai nou proiect al mamei lor, având apariții surpriză în „Practical Magic 2”.

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Foto: Profimedia

La premiera din Los Angeles a filmului, actrița de 62 de ani a dezvăluit că fiul ei Louis (16 ani) și fiica Laila (12 ani) apar în producția hollywoodiană, însă într-un mod discret. „Sunt în film, dar nu într-un mod evident pentru public. Abia aștept să le arăt unde apar, pentru că nici ei nu știu încă”, a declarat Sandra Bullock.

Bullock i-a adoptat pe Louis și Laila când ei erau mici și i-a crescut împreună cu partenerul ei, fotograful Bryan Randall, care s-a stins din viață în august 2023, după o luptă cruntă cu scleroza laterală amiotrofică.

De-a lungul timpului, actrița a vorbit rar despre copiii săi, alegând să le protejeze intimitatea. Cu toate astea, la evenimentul de lansare al filmului, ea a mărturisit cât de mândră este de ei. „Este incredibil! La un moment dat, când ai copii, încetezi să mai fii tu influența lor, iar ei devin influența ta.”

Sandra Bullock spune că fiecare dintre copiii săi o inspiră în felul lui. Despre Louis afirmă că este „busola ei morală”, fiind persoana la care se gândește atunci când trebuie să ia o decizie importantă. În schimb, Laila este cea care vede mereu lucurile în avans și observă detalii pe care alții le-ar putea rata. „Sunt complet diferiți, dar împreună reprezintă două jumătăți ale unui întreg”, a spus emoționată actrița.

Și putem spune că cei doi copii ai vedetei sunt jumătatea ei, o întregesc perfect, lucru pe care l-a subliniat și ea la premiera din Londra a filmului, unde s-a putut vedea tatuajul pe ca Sandra și l-a făcut și care reprezentă inițiala copiilor ei. „Da, e un omagiu adus lor”, a precizat încântată actrița.

foto - Profimedia

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