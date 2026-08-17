Gestul disperat la care a recurs Natalie Imbruglia atunci când voia să devină mamă și nu avea iubit

Interpreta hit-ului „Torn” a povestit că a traversat un drum lung și dificil înainte de a-l avea pe fiul său, Max Valentine.

Invitată în podcastul „Begin Again”, Natalie Imbruglia a mărturisit că a încercat timp de aproximativ cinci ani să rămână însărcinată, iar în cele din urmă a apelat la fertilizare in vitro (FIV) și la un donator de spermă. Într-un final, devenit mamă la vârsta de 44 de ani.

Vedeta a ținut să precizeze că decizia de a recurge la FIV nu a fost o declarație de independență și nici o alegere făcută împotriva bărbaților. Dimpotrivă, Natalie a explicat că și-ar fi dorit să aibă un partener, însă nu reușea să găsească o relație potrivită.

„Nu am ales calea feministă de a nu fi cu un bărbat”, a spus ea, explicând că a încercat mult timp să-și găsească un iubit. „Nu puteam să-mi găsesc un iubit. Am încercat foarte mult timp.”

Pentru vedetă, presiunea a devenit tot mai mare pe măsură ce trecea timpul. Dorința de a avea un copil a determinat-o să ia o decizie care a făcut-o să treacă prin tot felul de stări. Ea a spus că acea perioadă a fost „foarte singuratică” și că ar fi avut nevoie de mai mult sprijin și de cineva cu care să vorbească.

„Mă pun la dispoziția oricărei femei care are nevoie de un sfat”, a povestit artista, explicând că le vorbește cu multă deschidere despre experiența sa.

Într-un alt interviu, Natalie a respins din nou ideea că ar fi ales FIV pentru că nu ar fi avut nevoie de un bărbat în viața ei. „Nu a fost ceva de genul «nu am nevoie de un bărbat»”, a explicat ea. Artista a subliniat că, pur și simplu, s-a aflat într-o situație în care timpul trecea, iar o decizie trebuia luată.

Nașterea fiului său a venit după un drum pe care Natalie l-a ținut departe de ochii publicului. Artista a dezvăluit că a reușit să-și ascundă sarcina timp de șase luni, deoarece nu își dorea presiunea și atenția care ar fi venit odată cu vestea.

În cele din urmă, însă, a fost nevoită să facă publică sarcina. Natalie a povestit că a luat decizia de a transmite un comunicat de presă pentru a se proteja pe ea și pe copil, după ce a simțit că interesul presei devenise prea mare. Momentul a fost atât de emoționant pentru ea, încât a izbucnit în lacrimi. „Îmi amintesc că am plâns tot drumul până în Oxfordshire”, a povestit artista.

foto - Profimedia