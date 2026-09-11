Sandra Bullock a câștigat Oscarul, dar nu-și amintește aproape nimic din acea seară. Ce se întâmpla în secret

Sandra Bullock a câștigat primul său premiu Oscar în 2010, pentru rolul din „The Blind Side”, însă actrița recunoaște că își amintește foarte puține lucruri din acea seară. Motivul este unul cât se poate de neașteptat: în timp ce toată lumea o sărbătorea, vedeta avea grijă în secret de fiul ei nou-născut.

Sandra Bullock își amintește cu greu momentul în care a câștigat Oscarul Foto: Shutterstock

Invitată în emisiunea „Live with Kelly and Mark”, actrița a fost întrebată ce își amintește cel mai bine despre seara în care a primit Oscarul. Răspunsul ei a fost surprinzător: „Nimic!”. Sandra Bullock a explicat că era extrem de obosită, deoarece fiul său, Louis, pe care îl adoptase în secret, suferea de reflux gastric și se trezea foarte des.

„Ei bine, poate dormeam două ore? Ascundeam un nou-născut. Nimeni nu știa că îl aveam pe Lou, iar el avea reflux gastric, așa că dormea doar câte două ore. Deci nu-mi amintesc mare lucru din acea noapte”, a spus ea, potrivit People.

Actrița avea grijă să păstreze adopția lui Louis departe de atenția publicului și era mai preocupată să ajungă acasă la copil decât să petreacă alături de colegii săi.

A ajuns acasă în rochia de Oscar

După ceremonia de decernare a premiilor, Bullock a mers la petrecerea de după eveniment, însă abia aștepta să plece.

„Dar știu că voiam să ajung acasă pentru că voiam să-l hrănesc, pentru că știam că persoana care era acolo cu el probabil se chinuia”.

Când a ajuns în cele din urmă acasă, actrița încă purta rochia în care primise Oscarul.

„Eram acolo în rochie și nu puteam să ies din rochie, așa că am stat pur și simplu în rochie cu Lou. Oscarul era pe podea, iar Lou era în poala mea”.

Pentru Sandra, momentul s-a dovedit a fi unul perfect tocmai datorită situației neobișnuite.

„A fost cel mai bun mod de a avea acea noapte, pentru că oricum totul era copleșitor. Cred că ar fi fost și mai copleșitor dacă nu aș fi fost atât de obosită. Și eu doar voiam să ajung acasă”.

Cum și-a ascuns copilul de paparazzi

La vremea respectivă, Sandra Bullock nu dezvăluise public faptul că devenise mamă. Actrița a anunțat adopția lui Louis în aprilie 2010, în aceeași perioadă în care a făcut public și divorțul de Jesse James. Ulterior, vedeta a povestit că a recurs la metode neobișnuite pentru a-și proteja fiul de paparazzi. La un moment dat, l-a ascuns într-o geantă de hochei pentru a-l putea duce la mașină fără să atragă atenția.

În 2015, familia s-a mărit, Sandra Bullock adoptând-o pe fiica sa, Laila. Ani mai târziu, actrița spune că maternitatea continuă să-i influențeze alegerile profesionale. Louis are acum 16 ani, iar Laila 12 ani.

„Dacă copiii nu pot fi cu mine, nu merg. Cu cât cresc, cu atât programele lor devin mai încărcate. Iar programele lor sunt mai importante decât faptul că eu spun o poveste, punct”.

Sandra Bullock a preferat întotdeauna să păstreze viața copiilor săi departe de lumina reflectoarelor, oferind publicului doar rare imagini și detalii despre familia sa.