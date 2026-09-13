Budincă de tapioca

Budinca de tapioca este aromată și ușor de preparat, poate fi servită simplă sau alături de sosuri dulci ori fulgi de cocos.

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Ingrediente

1 pepene galben

½ cană tapioca

½ cană apă

3 căni lapte de cocos

2 linguri zahăr

Mod de preparare

Pentru început, pui tapioca în apă și o hidratezi până când absoarbe toată apa, aproximativ oră și jumătate.

Separat, combini laptele cu zahărul, adaugi tapioca, torni amestecul într-o crăticioară și o așezi pe foc. Amesteci continuu și lași la fiert până când tapioca devine translucidă. O lași la răcit.

Tai pepenele în două, îi scoți semințele, pe care le arunci. Cu o lingură scoți o parte din miez, îl mixezi și îl încorporezi în tapioca, iar restul de pepene îl tai cuburi și îl pui în amestec. Dai vasul la rece câteva ore, înainte de a-l servi.