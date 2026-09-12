 Chifteluțe crocante de porumb
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Chifteluțe crocante de porumb

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Chifteluțele crocante de porumb sunt o gustare delicioasă, potrivită ca aperitiv, garnitură sau masă ușoară.

chiftelute crocante de porumb jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

350 g porumb dulce, boabe (fiert, din conservă sau decongelat)

2 ouă

80 g făină

30 g parmezan ras, opțional

2 fire de ceapă verde, tocate fin

1 cățel de usturoi, ras fin

½ linguriță praf de copt

sare

piper

2-3 linguri ulei vegetal, pentru prăjit

smântână grasă sau smântână fermentată, pentru servit

cimbru sau pătrunjel proaspăt, pentru decor

Mod de preparare

Într-un bol mare, spargi ouăle și le bați ușor cu o furculiță. Adaugi făina, praful de copt, sarea și piperul, apoi amesteci până obții o compoziție omogenă.

Adaugi porumbul, ceapa verde, usturoiul și parmezanul, dacă folosești. Amesteci bine, până toate ingredientele se leagă într-o compoziție consistentă, dar ușor curgătoare.

Încingi uleiul într-o tigaie antiaderentă, la foc mediu. Pui câte 2 linguri din compoziție pentru fiecare chiftea, aplatizându-le ușor cu dosul lingurii.

Le prăjești 2-3 minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante la exterior. Le scoți pe un prosop de hârtie, ca să absoarbă excesul de ulei.

Așezi chifteluțele calde pe un platou, le pui deasupra o lingură de smântână și decorezi cu frunze de cimbru sau pătrunjel proaspăt.

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