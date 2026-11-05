 Cum influențează cafeaua și cofeina inflamația din organism?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Cum influențează cafeaua și cofeina inflamația din organism?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Te întrebi dacă ceașca de cafea pe care o bei dimineața te poate ajuta să reduci inflamația din organism? Cel mai probabil, da, însă nu datorită cofeinei. Cafeaua, cea mai frecventă sursă de cofeină, poate avea efecte antiinflamatoare, dar cofeina consumată separat nu pare să aibă aceleași proprietăți.

shutterstock 2528961337 jpg
Foto: Shutterstock

Cum influențează cofeina inflamația

Rezultatele cercetărilor privind influența cofeinei asupra inflamației sunt contradictorii. Inflamația apare atunci când sistemul tău imunitar eliberează substanțe chimice pentru a combate agenții nocivi. Inflamația cronică, adică cea care persistă pe termen lung, poate contribui la apariția astmului, a bolilor cardiovasculare și a anumitor tipuri de cancer.

Majoritatea oamenilor își iau cofeina din cafea, despre care se consideră, în general, că are proprietăți antiinflamatoare. Un studiu a arătat că un consum mai mare de cafea a fost asociat cu niveluri mai scăzute ale markerilor inflamatori, substanțe măsurate prin analize de sânge pentru a identifica prezența inflamației în organism.

Un alt studiu a constatat că persoanele care beau cel puțin patru cești de cafea pe zi aveau niveluri mai reduse ale markerilor inflamatori, inclusiv ale proteinei C reactive (CRP), comparativ cu persoanele care nu consumau cafea. Rezultatele au fost similare atât în cazul celor care beau cafea cu cofeină, cât și al celor care preferau cafeaua decofeinizată.

Cu toate acestea, unele cercetări au arătat că atât cafeaua, cât și cofeina pot favoriza inflamația în anumite situații, în funcție de particularitățile fiecărei persoane. Cofeina consumată separat, nu neapărat sub formă de cafea, poate contribui la anumite procese inflamatorii.

Factorii care influențează efectele cofeinei asupra inflamației

Cofeina poate contribui atât la creșterea, cât și la reducerea inflamației, însă efectele sale depind și de alți factori, printre care:

  • Cantitatea de antioxidanți din băutură: Conținutul de compuși antioxidanți din ceaiurile care conțin cofeină variază considerabil în funcție de tipul de ceai și de modul în care este produs. De exemplu, studiile arată că ceaiul verde are proprietăți antiinflamatoare mai puternice decât ceaiul negru.
  • Tipul de cafea: Efectele antiinflamatoare ale cafelei pot varia în funcție de sortiment și de modul în care boabele sunt procesate sau prăjite. Cafeaua verde, obținută din boabe neprăjite, conține mai mult acid clorogenic, un compus cu proprietăți antiinflamatoare, decât cafeaua obținută din boabe prăjite.
  • Ingredientele adăugate: Smântâna pentru cafea, zahărul sau laptele sunt frecvent adăugate în cafea și ceai, iar unele dintre aceste ingrediente pot contribui la inflamație.

Efectele cofeinei asupra organismului

Pe lângă potențialul său de a reduce sau de a intensifica inflamația, cofeina poate avea și alte efecte asupra sănătății tale:

  • Crește vigilența: Acesta este cel mai cunoscut efect al cofeinei. Cofeina stimulează sistemul nervos central, ajutându-te să te simți mai treaz și mai alert. Totuși, dacă o consumi în exces, te poți confrunta cu neliniște, agitație, tremurături și insomnie (dificultăți de somn).
  • Îmbunătățește performanța fizică: Există dovezi că aceasta poate crește rezistența musculară, viteza de execuție a mișcărilor, forța musculară și performanța în anumite activități sportive. Cofeina poate fi benefică și pentru rezistența la efort aerobic.
  • Susține digestia: Cofeina accelerează tranzitul alimentelor prin tubul digestiv, ceea ce poate favoriza regularitatea scaunelor și poate contribui la prevenirea constipației.
  • Protejează celulele împotriva deteriorării: Cofeina are proprietăți antioxidante, ceea ce înseamnă că ajută la contracararea efectelor nocive ale radicalilor liberi, protejând celulele împotriva stresului oxidativ și a deteriorării. De asemenea, poate reduce leziunile pielii provocate de radiațiile ultraviolete (UV).
  • Influențează sănătatea inimii: O analiză a mai multor studii a arătat că un consum mai mare de cafea a fost asociat cu un risc mai mic de insuficiență cardiacă. Totuși, alte cercetări au indicat că un consum de cofeină poate crește tensiunea arterială și riscul de tulburări ale ritmului cardiac.

Există, de asemenea, dovezi că aceasta poate reduce riscul de depresie, poate crește pragul de toleranță la durere și poate avea efecte benefice asupra sistemului imunitar și a sănătății respiratorii.

Efectele negative ale consumului excesiv de cofeină

Dacă depășești cantitatea recomandată de cofeină, te poți confrunta cu o serie de simptome neplăcute, printre care:

  • Creșterea frecvenței cardiace
  • Tensiune arterială crescută
  • Insomnie
  • Anxietate
  • Agitație și tremurături
  • Disconfort gastric
  • Dureri de cap
  • Greață
  • Palpitații

Reține că efectele cofeinei diferă de la o persoană la alta. Dacă ești sensibil la cofeină, este posibil să te confrunți cu reacții adverse chiar și atunci când consumi cantități relativ mici.

Sfaturi pentru reducerea inflamației din organism

Inflamația poate fi influențată de numeroși factori de mediu, dar și de alimentație și de stilul de viață. Anumite schimbări în obiceiurile tale zilnice te pot ajuta să previi sau să gestionezi simptomele asociate inflamației.

Iată ce poți face:

  • Redu consumul de alimente procesate și ambalate, în special al celor ultraprocesate.
  • Consumă mai multe alimente cu proprietăți antiinflamatoare, precum afinele, merele și broccoli.
  • Evită fumatul sau renunță la acest obicei, dacă fumezi.
  • Evită consumul de alcool.
  • Încearcă să reduci nivelul de stres din viața de zi cu zi.
  • Limitează expunerea la substanțe chimice toxice.
  • Asigură-te că dormi suficient în fiecare noapte.
  • Fă mișcare în mod regulat, alegând activități fizice potrivite pentru starea ta de sănătate.

Prin adoptarea acestor obiceiuri, poți contribui la reducerea inflamației cronice și la menținerea sănătății pe termen lung.

Cercetările sugerează o asociere între consumul de cafea și niveluri mai reduse ale anumitor markeri inflamatori, dar nu demonstrează că aceasta previne sau tratează bolile inflamatorii. De asemenea, limita de 400 mg de cofeină pe zi nu este potrivită pentru toate persoanele, în special pentru femeile însărcinate sau pentru persoanele cu anumite afecțiuni medicale.

Sursa: Health 

Main CNM jpg
Medicina anului 2030, în prim-plan la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale MedLife adevarul.ro

Ghid de cumpărături

alina sorescu jpg
Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume” Vedete românești
Zodia care renaste din propria cenusa in septembrie 2023 O asteapta o luna de pomina va avea lumea la picioare 2 1024x1024 jpg
Zodia care reușește să scape de un mare necaz. Acest nativ are sprijinul Divinității în următoarele 2 săptămâni Horoscop
image
#Analize Adevărul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei adevarul.ro

Parteneri

image
Confesiunile nepotului lui Emeric Ienei, la un an de la moartea marelui antrenor al Stelei: „Târziu mi-am dat seama ce monument am avut în familie” www.fanatik.ro
image
Concedieri în România. Unul dintre cei mai mari angajatori din Bistrița-Năsăud trimite sute de oameni acasă observatornews.ro
image
Rusia își vinde rezervele de aur într-un ritm nemaivăzut de la falimentul din 1998. China cumpără masiv www.antena3.ro
image
Ultimul tun al cancelariei lui Bolojan le-a explodat în față. Jumătate de milion de euro pentru autoturisme „închiriate” prin firma fiului unui mare liberal. A câștigat licitația fără să aibă mașinile din contract, așa că a dat altele. Gratis www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public playtech.ro
image
Gabi Torje și Alin Alexuc, remarcați de localnicii chinezi la Asia Express. Cum au fost caracterizați cei doi www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Letizia, seducție regală cu un umăr dezgolit! Regina Spaniei a făcut senzație lângă Felipe într-o rochie bleumarin spectaculoasă okmagazine.ro
image
Jale la Monaco! Prințesa Charlene și Prințul Albert l-au condus pe ultimul drum pe tânărul Grimaldi, mort la doar 29 de ani în împrejurări neelucidate okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
Coperta noiembrie jpg
A apărut numărul de noiembrie al revistei Click!Sănătate! Prevenție și tratament
Poluare oras poluat masini FOTO Shutterstock jpg
Cât de mult ne afectează sănătatea poluarea din trafic Prevenție și tratament
bere pahare istock jpg
Berea, un pericol ascuns pentru sănătatea bărbaților? Ce se întâmplă cu testosteronul și potența când consumul devine un obicei Sănătate!
shutterstock 2503137927 jpg
Care este numărul de pași ce ar putea reduce riscul de Alzheimer? Prevenție și tratament
shutterstock 2356444739 (1) jpg
Acestea sunt cele mai bune 7 fructe pentru scăderea tensiunii arteriale, potrivit specialiștilor Specialiști
copil si parinte jpg
Câtă încredere putem avea în influencerii de parenting? Specialiști
Shutterstock test glicemie png
Aliatul surpriză al glicemiei! Ce au arătat 13 studii clinice despre efectele acestui condiment Sănătate!
shutterstock 2377509731 jpg
De ce este periculoasă infecția cu HPV la bărbați? Ce te doare?
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net