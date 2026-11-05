Cum influențează cafeaua și cofeina inflamația din organism?

Te întrebi dacă ceașca de cafea pe care o bei dimineața te poate ajuta să reduci inflamația din organism? Cel mai probabil, da, însă nu datorită cofeinei. Cafeaua, cea mai frecventă sursă de cofeină, poate avea efecte antiinflamatoare, dar cofeina consumată separat nu pare să aibă aceleași proprietăți.

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Cum influențează cofeina inflamația

Rezultatele cercetărilor privind influența cofeinei asupra inflamației sunt contradictorii. Inflamația apare atunci când sistemul tău imunitar eliberează substanțe chimice pentru a combate agenții nocivi. Inflamația cronică, adică cea care persistă pe termen lung, poate contribui la apariția astmului, a bolilor cardiovasculare și a anumitor tipuri de cancer.

Majoritatea oamenilor își iau cofeina din cafea, despre care se consideră, în general, că are proprietăți antiinflamatoare. Un studiu a arătat că un consum mai mare de cafea a fost asociat cu niveluri mai scăzute ale markerilor inflamatori, substanțe măsurate prin analize de sânge pentru a identifica prezența inflamației în organism.

Un alt studiu a constatat că persoanele care beau cel puțin patru cești de cafea pe zi aveau niveluri mai reduse ale markerilor inflamatori, inclusiv ale proteinei C reactive (CRP), comparativ cu persoanele care nu consumau cafea. Rezultatele au fost similare atât în cazul celor care beau cafea cu cofeină, cât și al celor care preferau cafeaua decofeinizată.

Cu toate acestea, unele cercetări au arătat că atât cafeaua, cât și cofeina pot favoriza inflamația în anumite situații, în funcție de particularitățile fiecărei persoane. Cofeina consumată separat, nu neapărat sub formă de cafea, poate contribui la anumite procese inflamatorii.

Factorii care influențează efectele cofeinei asupra inflamației

Cofeina poate contribui atât la creșterea, cât și la reducerea inflamației, însă efectele sale depind și de alți factori, printre care:

Cantitatea de antioxidanți din băutură: Conținutul de compuși antioxidanți din ceaiurile care conțin cofeină variază considerabil în funcție de tipul de ceai și de modul în care este produs. De exemplu, studiile arată că ceaiul verde are proprietăți antiinflamatoare mai puternice decât ceaiul negru.

Tipul de cafea: Efectele antiinflamatoare ale cafelei pot varia în funcție de sortiment și de modul în care boabele sunt procesate sau prăjite. Cafeaua verde, obținută din boabe neprăjite, conține mai mult acid clorogenic, un compus cu proprietăți antiinflamatoare, decât cafeaua obținută din boabe prăjite.

Ingredientele adăugate: Smântâna pentru cafea, zahărul sau laptele sunt frecvent adăugate în cafea și ceai, iar unele dintre aceste ingrediente pot contribui la inflamație.

Efectele cofeinei asupra organismului

Pe lângă potențialul său de a reduce sau de a intensifica inflamația, cofeina poate avea și alte efecte asupra sănătății tale:

Crește vigilența: Acesta este cel mai cunoscut efect al cofeinei. Cofeina stimulează sistemul nervos central, ajutându-te să te simți mai treaz și mai alert. Totuși, dacă o consumi în exces, te poți confrunta cu neliniște, agitație, tremurături și insomnie (dificultăți de somn).

Îmbunătățește performanța fizică: Există dovezi că aceasta poate crește rezistența musculară, viteza de execuție a mișcărilor, forța musculară și performanța în anumite activități sportive. Cofeina poate fi benefică și pentru rezistența la efort aerobic.

Susține digestia: Cofeina accelerează tranzitul alimentelor prin tubul digestiv, ceea ce poate favoriza regularitatea scaunelor și poate contribui la prevenirea constipației.

Protejează celulele împotriva deteriorării: Cofeina are proprietăți antioxidante, ceea ce înseamnă că ajută la contracararea efectelor nocive ale radicalilor liberi, protejând celulele împotriva stresului oxidativ și a deteriorării. De asemenea, poate reduce leziunile pielii provocate de radiațiile ultraviolete (UV).

Influențează sănătatea inimii: O analiză a mai multor studii a arătat că un consum mai mare de cafea a fost asociat cu un risc mai mic de insuficiență cardiacă. Totuși, alte cercetări au indicat că un consum de cofeină poate crește tensiunea arterială și riscul de tulburări ale ritmului cardiac.

Există, de asemenea, dovezi că aceasta poate reduce riscul de depresie, poate crește pragul de toleranță la durere și poate avea efecte benefice asupra sistemului imunitar și a sănătății respiratorii.

Efectele negative ale consumului excesiv de cofeină

Dacă depășești cantitatea recomandată de cofeină, te poți confrunta cu o serie de simptome neplăcute, printre care:

Creșterea frecvenței cardiace

Tensiune arterială crescută

Insomnie

Anxietate

Agitație și tremurături

Disconfort gastric

Dureri de cap

Greață

Palpitații

Reține că efectele cofeinei diferă de la o persoană la alta. Dacă ești sensibil la cofeină, este posibil să te confrunți cu reacții adverse chiar și atunci când consumi cantități relativ mici.

Sfaturi pentru reducerea inflamației din organism

Inflamația poate fi influențată de numeroși factori de mediu, dar și de alimentație și de stilul de viață. Anumite schimbări în obiceiurile tale zilnice te pot ajuta să previi sau să gestionezi simptomele asociate inflamației.

Iată ce poți face:

Redu consumul de alimente procesate și ambalate, în special al celor ultraprocesate.

Consumă mai multe alimente cu proprietăți antiinflamatoare, precum afinele, merele și broccoli.

Evită fumatul sau renunță la acest obicei, dacă fumezi.

Evită consumul de alcool.

Încearcă să reduci nivelul de stres din viața de zi cu zi.

Limitează expunerea la substanțe chimice toxice.

Asigură-te că dormi suficient în fiecare noapte.

Fă mișcare în mod regulat, alegând activități fizice potrivite pentru starea ta de sănătate.

Prin adoptarea acestor obiceiuri, poți contribui la reducerea inflamației cronice și la menținerea sănătății pe termen lung.

Cercetările sugerează o asociere între consumul de cafea și niveluri mai reduse ale anumitor markeri inflamatori, dar nu demonstrează că aceasta previne sau tratează bolile inflamatorii. De asemenea, limita de 400 mg de cofeină pe zi nu este potrivită pentru toate persoanele, în special pentru femeile însărcinate sau pentru persoanele cu anumite afecțiuni medicale.

Sursa: Health