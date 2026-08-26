Semnele perimenopauzei pe care multe femei le trec cu vederea. Unele te duc pe piste greșite

Oboseala, somnul fragmentat, anxietatea ori senzația de „ceață mentală” sunt puse ușor pe seama stresului, a programului încărcat ori a responsabilităților de zi cu zi. În anumite situații, aceste schimbări pot avea legătură cu perimenopauza, perioada de tranziție către menopauză.

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Perimenopauza poate începe cu mult înainte ca menstruațiile să dispară. Simptomele pot varia de la o femeie la alta și se pot modifica în timp. Printre cele mai cunoscute se numără bufeurile și transpirațiile nocturne, dar mai sunt și schimbările hormonale, care pot influența somnul, dispoziția, memoria, energia, ciclul menstrual și viața sexuală.

Un studiu publicat în revista Menopause, notează publicația Women's Health, a analizat 7.640 de femei din SUA cu vârsta de cel puțin 35 de ani. Cercetarea a arătat că 34% dintre participante nu erau sigure în ce etapă reproductivă se află. Incertitudinea a fost și mai mare în rândul femeilor de 40-44 de ani.

Perimenopauza, greu de recunoscut

Perimenopauza nu începe întotdeauna cu un semn evident. Nivelurile hormonale pot fluctua, iar simptomele pot apărea, dispărea pentru o perioadă și reveni ulterior.

În plus, multe dintre manifestările acestei perioade au și alte explicații posibile. Oboseala poate fi asociată cu lipsa somnului sau anemia, anxietatea poate avea numeroase cauze, iar problemele de concentrare pot apărea în perioadele de stres intens.

De aceea, medicul analizează tabloul general: vârsta, istoricul menstrual, modificările recente ale ciclului, simptomele asociate, medicamentele folosite și eventualele alte probleme de sănătate. Ghidurile NICE recomandă ca, la persoanele de 45 de ani și peste care prezintă simptome specifice, perimenopauza să fie identificată în principal pe baza simptomelor și a istoricului medical, fără teste hormonale de confirmare de rutină.

1. Schimbările de dispoziție și anxietatea

Iritabilitatea, anxietatea, schimbările bruște de dispoziție, scăderea motivației sau pierderea încrederii în propria persoană pot apărea în timpul perimenopauzei.

Pentru multe femei, aceste manifestări sunt printre primele semne care atrag atenția. Ele pot fi ușor atribuite stresului, problemelor de la serviciu sau perioadelor solicitante din familie.

Dacă observi că starea ta emoțională s-a schimbat și că aceste modificări persistă sau se repetă, merită să discuți cu medicul.

2. Oboseala care apare din senin

Te trezești obosită chiar și după o noapte aparent suficient de lungă? Simți că energia scade constant pe parcursul zilei?

Oboseala poate însoți perimenopauza, mai ales atunci când este asociată cu tulburări de somn, anxietate sau modificări ale ciclului menstrual.

Totuși, oboseala are numeroase cauze. Medicul poate lua în calcul și anemia, problemele tiroidiene, anumite carențe, efectele unor medicamente sau tulburările de somn.

3. Somnul devine fragmentat

Problemele de somn sunt frecvente în această perioadă. Unele femei adorm mai greu, altele se trezesc de mai multe ori în timpul nopții sau se trezesc prea devreme.

Transpirațiile nocturne pot contribui la aceste probleme, dar somnul se poate modifica și în lipsa lor. Somnul insuficient poate accentua oboseala, iritabilitatea, anxietatea și dificultățile de concentrare.

4. „Ceața mentală” și problemele de concentrare

Uiți de ce ai intrat într-o cameră, cauți un cuvânt simplu sau îți este mai greu să te concentrezi la o sarcină pe care înainte o rezolvai fără probleme?

Problemele de memorie și concentrare sunt printre simptomele care pot apărea în perimenopauză.

Pentru o persoană cu un program aglomerat, explicația pare adesea evidentă: prea multe responsabilități, prea puțin somn și prea mult stres. Dacă schimbarea este persistentă și apare împreună cu alte simptome, trebuie discutată cu un specialist.

5. Frecvența menstruației se schimbă

Ciclul menstrual este unul dintre cele mai importante indicii.

Menstruațiile pot deveni mai dese sau mai rare, iar sângerarea poate fi mai abundentă sau mai redusă. Durata ciclului se poate modifica, iar menstruațiile care au fost predictibile ani la rând pot începe să varieze.

Important: schimbările hormonale pot debuta înainte ca menstruațiile să devină evident neregulate. De aceea, istoricul personal este esențial atunci când medicul evaluează posibilitatea perimenopauzei.

Orice schimbare importantă a sângerărilor merită discutată cu medicul, mai ales dacă acestea devin foarte abundente sau apar sângerări după 12 luni fără menstruație. Sângerarea postmenopauză trebuie evaluată medical.

6. Bufeurile și transpirațiile nocturne

Bufeurile sunt asociate cel mai des cu menopauza și perimenopauza. Pot apărea brusc, cu o senzație intensă de căldură în zona feței, gâtului și pieptului, uneori însoțită de transpirație, amețeală sau palpitații.

Transpirațiile nocturne pot uda hainele sau lenjeria și pot întrerupe somnul.

Aceste simptome sunt foarte cunoscute, însă nu apar la toate femeile. Absența bufeurilor nu exclude perimenopauza.

7. Schimbări în viața sexuală și simptome fizice mai puțin cunoscute

Perimenopauza poate veni și cu simptome despre care se vorbește mai rar: uscăciune vaginală, disconfort în timpul sexului, scăderea libidoului sau simptome urinare.

Pe lista manifestărilor posibile se mai află durerile musculare și articulare, durerile de cap sau migrenele, palpitațiile, modificările pielii și părului și infecțiile urinare recurente.

Tocmai pentru că aceste simptome pot părea fără legătură între ele, este util să fie privite împreună.

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Editor: Raluca Toma