Semne mai puțin cunoscute de ADHD la femei

S-ar putea să crezi că tulburarea de deficit de atenție sau ADHD poate apărea doar la copii, în special la băieți, dar și femeile pot primi acest diagnostic. Uite cum să-i recunoști simptomele!

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Institutul Național de Sănătate Mintală al SUA a raportat că 3,2% dintre femeile americane cu vârsta cuprinsă între 18 și 44 de ani au ADHD. De aceea este important să recunoști la timp semnele de ADHD.

Potrivit Clinicii Mayo, ADHD la adulți este o tulburare de sănătate mintală caracterizată printr-un grup de probleme, cum ar fi acționarea impulsivă. ADHD este cel mai bine descris ca o capacitate inconsecventă de a te concentra asupra a ceea ce dorești cu adevărat. Acest lucru poate duce la probleme de organizare și se poate manifesta prin nerăbdare și furie. Femeile cu ADHD pot fi diagnosticate greșit cu o tulburare de dispoziție sau anxietate.

Care sunt simptomele de ADHD la femei?

Bărbații sunt diagnosticați cu ADHD la o rată aproape dublă față de femei. La bărbați, semnele tulburării variază de la probleme de concentrare și hiperactivitate la probleme de învățare. Simptomele frecvente ale ADHD la femei includ pierderea atenției asupra detaliilor, lipsa de concentrare, distragerea cu ușurință de la activitățile de zi cu zi, problemele de memorie.

ADHD poate duce la diferite tipuri de probleme în viața unei femei. Cele nediagnosticate au dificultăți în finalizarea sarcinilor de lucru la serviciu. Uită adesea detalii, întârzie. Simptomele ADHD pot fi urmărite de-a lungul vieții.

S-ar putea ca cele care le aude mult timp să fie obișnuite ca oamenii din jurul lor să le numească nesigure sau haotice. De obicei, femeile cu ADHD nici măcar nu-și dau seama că au o tulburare tratabilă.

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Ce-i de făcut când bănuiești că ai ADHD?

Obținerea unui diagnostic este crucială. Încrederea în sine va creşte. Deoarece 70% dintre adulții cu ADHD au o altă afecțiune psihiatrică, o evaluare cuprinzătoare include o listă lungă de întrebări pentru a lua în considerare prezența sau absența mai multor tulburări psihiatrice diferite de ADHD. Odată ce ai un diagnostic, tratamentul constă în psihoterapie, medicamente sau ambele. Poți învăța să gestionezi eficient această tulburare.