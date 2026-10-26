Soția lui Jamie Oliver, mărturisiri despre viața cu autism și ADHD! „E doar ceva ce îți consumă toată energia”

Jools Oliver, soția celebrului bucătar Jamie Oliver, a vorbit pentru prima dată public despre diagnosticele de autism și ADHD, dezvăluind cât de mult s-a luptat de-a lungul vieții cu dificultăți pe care nu reușea să le înțeleagă. Mamă a cinci copii, în vârstă de 51 de ani, aceasta spune că diagnosticele au ajutat-o să privească altfel atât propria experiență, cât și relația cu cei mici.

Jools Oliver Foto: Arhivă

Jools a povestit că a aflat că are ADHD în urmă cu aproximativ patru ani. Deși medicul i-a prescris tratament, teama provocată de anxietatea legată de sănătate o împiedică, deocamdată, să îl ia. Ulterior, după ce a aflat că doi dintre copiii săi au autism, a început să se întrebe dacă nu cumva și ea se confruntă cu aceeași afecțiune.

Deși Jamie Oliver dezvăluise anul trecut că soția sa este neurodivergentă, aceasta este prima dată când Jools vorbește deschis despre diagnosticele sale specifice. Mărturisirile au fost făcute în cel mai recent episod al podcastului „Lessons From Our Mothers”, unde a descris impactul pe care ADHD l-a avut asupra vieții sale.

Jools Oliver se teme să ia medicamentele pentru ADHD: „Este o stare continuă”

Jools a explicat că are tratamentul prescris, însă frica de eventuale efecte asupra sănătății o face să amâne administrarea lui. „Am medicamentele, dar nu vreau să le iau pentru că, din cauza anxietății legate de sănătate, mă tem că s-ar putea întâmpla ceva. Este o stare continuă”, a povestit ea.

Descoperirea autismului la doi dintre copiii familiei a determinat-o să își analizeze mai atent propriile trăiri. „Apoi am aflat că doi dintre copiii noștri au autism. Și mi-am zis: «Doamne, asta sună exact ca mine». Așa că am făcut investigațiile necesare și am descoperit că am și eu asta”, a explicat Jools.

Pentru ea, diagnosticul a venit după ani întregi în care s-a confruntat cu dificultăți fără să știe de unde provin. Soția lui Jamie Oliver consideră că ADHD-ul i-a consumat enorm de multă energie și a făcut ca numeroase experiențe din viața sa să fie mai greu de gestionat.

„Mi se pare că te epuizează complet. E obositor. Cred că, până acum, mi-a distrus 45 de ani din viață, timp în care am crezut că e vorba de altceva. Nu e nicio superputere. E doar ceva ce îți consumă toată energia și necesită un efort uriaș”, a mărturisit ea.

Cum au ajutat-o diagnosticele să își înțeleagă mai bine copiii

Jools, care conduce brandul de haine pentru copii Little Bird, spune că diagnosticele au ajutat-o să își înțeleagă mai bine propriile experiențe, dar și să se apropie de copiii săi printr-o perspectivă diferită. Experiențele comune au făcut-o să simtă că poate recunoaște mai ușor ceea ce trăiesc aceștia.

„Există o legătură profundă, bazată pe înțelegere, cu cei care au autism, pentru că pot să le spun: «Da, vă înțeleg. Știu despre ce e vorba. Înțeleg perfect»”, a explicat soția celebrului bucătar.

Jools și Jamie Oliver sunt căsătoriți de 26 de ani și au împreună cinci copii: Poppy, în vârstă de 24 de ani, Daisy, de 23 de ani, Petal, de 17 ani, Buddy, de 16 ani, și River, de 10 ani.

Cu toate acestea, Jools spune că încă îi este greu să își gestioneze intensitatea emoțiilor. Ea a povestit că poate reacționa dramatic în anumite situații, că trece prin schimbări puternice de dispoziție și că empatia ajunge uneori să o copleșească.

„Trăiesc totul atât de profund”, a spus ea. „Devin foarte dramatică în anumite situații și am stări extrem de schimbătoare. Iar empatia, uneori, devine dureroasă.”

Jools Oliver, copleșită de emoții și de grijile pentru cei cinci copii

Pe lângă ADHD și autism, Jools se întreabă dacă unele dintre stările sale ar putea avea legătură și cu menopauza. Ea a recunoscut că îi este dificil să distingă uneori între trăsăturile propriei personalități și schimbările prin care trece.

„Nu știu dacă e vorba doar de o trăsătură de personalitate – uneori nici nu-ți dai seama – sau dacă e pur și simplu menopauza? Oare trec prin menopauză și o iau razna de-a binelea?”, a spus aceasta.

Jools consideră că suprapunerea acestor experiențe poate face perioada și mai dificilă. „Cred că, atunci când ai o neurodiversitate, menopauza devine un coșmar dublu”, a mărturisit ea.

Un alt lucru care o epuizează este îngrijorarea permanentă pentru copiii săi. Mama a cinci copii spune că grijile îi ocupă aproape tot timpul, inclusiv în timpul nopții, când ar trebui să se odihnească.

„Nu fac altceva decât să-mi fac griji. Îmi fac griji din momentul în care mă trezesc la trei dimineața și până când mă trezesc din nou, la ora șase”, a povestit Jools Oliver, vorbind deschis despre provocările cu care se confruntă în viața de zi cu zi.