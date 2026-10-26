 Doliu în lumea filmelor de animație! Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, a murit subit la 46 de ani
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Doliu în lumea filmelor de animație! Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, a murit subit la 46 de ani

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Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, a murit brusc la vârsta de 46 de ani, după o luptă cu o boală de inimă. Actorul premiat cu Emmy a dat voce unor personaje emblematice Looney Tunes. Familia a făcut anunțul dureros.

Eric Bauza a murit.
Eric Bauza a murit. Foto: Instagram

Actorul Eric Bauza a murit la 46 de ani

Eric Bauza, vocea din spatele personajelor din Looney Tunes, inclusiv Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig, a murit la vârsta de 46 de ani. Familia sa a anunțat că acesta a murit „subit”.

„Eric Bauza, actor de voce câștigător al premiului Emmy și vocea modernă a personajelor emblematice din Looney Tunes, Bugs Bunny și Daffy Duck, alături de zeci de alte personaje de desene animate îndrăgite, a decedat subit. Mai multe detalii vor urma”, se arată în comunicatul transmis de familia actorului.  

Actorul a activat timp de 25 de ani în această industrie și a dat voce la zeci de personaje îndrăgite, câștigând trei premii Emmy pentru rolurile sale din Looney Tunes. A dat voce mai multor personaje în comedia animată Coyote vs. Acme, care a fost lansată în august. 

Printre acestea s-au numărat Bugs Bunny, Daffy Duck, Foghorn Leghorn, Pepé Le Pew, Porky Pig, Elmer Fudd și The Road Runner. Eric a împărtășit anterior că era un mare fan al Looney Tunes în copilărie și că încerca să le copieze vocile.

„Looney Tunes transcende toate limbile și toate culturile. Nu contează din ce parte a planetei ești. Tu înțelegi comedia”, a declarat el pentru  NBC News în 2021, conform Daily Mail.

De asemenea, a jucat rolul Generalului Broască în filmul Super Mario Bros. Movie din 2023 și în continuarea sa Super Mario Galaxy Movie, al cincilea film cu cele mai mari încasări internaționale din acest an.

Care este cauza decesului

Cât despre deces, acesta ar fi survenit în urma unei boli cardiovasculare hipertensive, a relatat Variety, scrie BBC. Actorul a murit chiar în locuința sa, duminică seară. 

Într-o declarație publicată de Hollywood Reporter, Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și US Networks, a declarat că Eric Bauza avea un talent unic.

„Eric Bauza a fost un talent vocal unic, care a adus bucurie și râsete la milioane de oameni din întreaga lume. A călcat pe urmele unor giganți precum Mel Blanc. Eric a spus că a duce mai departe moștenirea legendară a trupei Looney Tunes a fost printre cele mai mari onoruri ale vieții sale”, a susținut Channing Dungey.

Eric și-a început cariera în animație ca designer de personaje pentru studiourile de producție de la Hollywood și a avut peste 421 de roluri de actorie vocală în film, televiziune și jocuri video listate pe profilul său IMDb. Ulterior, a devenit succesorul modern definitiv al legendarului actor de voce Mel Blanc și a preluat pentru prima dată rolul emblematic al lui Bugs Bunny în 2018.

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