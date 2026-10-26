Ce mănâncă Paul McCartney la micul dejun. Are un ritual neașteptat: „Trebuie să fie cinci”

Paul McCartney are un ritual simplu atunci când vine vorba despre prima masă a zilei. Legendarul muzician, cunoscut pentru stilul său de viață vegetarian, preferă un mic dejun ușor, bazat pe cereale și fructe de pădure. Artistul a dezvăluit ce mănâncă de obicei în timpul unei conversații cu Amy Poehler, în cadrul podcastului „Good Hang with Amy Poehler”.

Paul McCartney Foto: Arhivă

Întrebat ce alege pentru micul dejun, fostul membru al trupei The Beatles a răspuns că preferă cerealele, în cantități mici. „Nu prea mult, doar puțin”, a spus acesta, într-o notă glumeață. Însă ceea ce a atras atenția a fost modul în care își completează porția cu fructe proaspete.

Paul McCartney are un ritual aparte când vine vorba despre fructe

Muzicianul adaugă în bol zmeură, afine și căpșuni feliate. În cazul zmeurei, însă, are o regulă foarte precisă: folosește exact cinci bucăți.

„Cinci zmeure. Trebuie să fie cinci”, a glumit Paul McCartney în timpul discuției, arătând cum le distribuie uniform. La acestea adaugă o mână de afine și o căpșună tăiată felii.

Micul dejun al artistului demonstrează că uneori preferințele culinare nu trebuie să fie complicate. Deși este cunoscut în primul rând pentru cariera sa muzicală, McCartney a vorbit în mai multe rânduri și despre alegerile sale alimentare, precum și despre interesul pentru preparatele fără carne.

Paul McCartney este vegetarian de zeci de ani

Paul McCartney a renunțat la carne în anii 1970 și, de-a lungul timpului, a susținut alături de familia sa drepturile animalelor și alimentația vegetariană. Soția sa, Linda McCartney, fotografă și susținătoare a acestui stil alimentar, a publicat mai multe cărți de bucate vegetariene și a lansat o gamă de produse congelate fără carne.

În 2009, Paul și două dintre fiicele sale, Mary și Stella, au inițiat campania Meat Free Monday. Ideea proiectului este simplă: oamenii sunt încurajați să renunțe la carne măcar o zi pe săptămână, pentru a contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În 2021, cei trei au publicat și volumul „Linda McCartney’s Family Kitchen”, o carte de bucate care reinterpretează în variantă vegetală rețetele preferate ale familiei.

De la sandvișul preferat la cocktailul „Maccarita”

Interesul lui Paul McCartney pentru mâncare nu se limitează la micul dejun. Artistul a dezvăluit anterior și cum își prepară sandvișul preferat, într-o conversație cu Stephen Colbert.

De asemenea, a apărut în emisiunea culinară a fiicei sale, Mary McCartney, „Mary McCartney Serves It Up”, unde a pregătit cocktailul său caracteristic, numit „Maccarita”.

În timpul interviului cu Amy Poehler, McCartney a oferit astfel o mică incursiune în obiceiurile sale de zi cu zi. Deși micul dejun este unul simplu, combinația de cereale și fructe face parte din rutina sa personală, iar regula celor cinci zmeure a adus și o notă de umor conversației.