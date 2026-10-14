Are puteri supranaturale? Un muzician celebru spune că-și amintește… nașterea lui. „Știu sunetul făcut de forceps”

Are 84 de ani și susține că-și amintește primele lui clipe pe acest pământ. Are cumva puteri supranaturale?

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Invitat în podcastul „Good Hang With Amy Poehler”, Paul McCartney a povestit despre trecutul său, însă nu atât despre realizările muzicale cu trupa The Beatles sau divorțurile scandaloase prin care a trecut, cât mai ales despre momentul când a apărut pe lume. Pentru că, da, marele muzician susține că-și amintește fix nașterea sa.

„Tot am senzația că-mi amintesc cum m-am născut. Îmi amintesc niște bucăți de faianță albă, unnele foarte mici, și sunetul forcepsului, pentru că eu așa m-am născut, am fost tras afară cu forcepsul”, a declarat celebrul artist britanic.

Paul McCartney a văzut lumina zilei pentru prima dată pe 18 iunie 1942, la maternitatea Walton din Liverpool, iar părinții lui au fost Maria Patricia și James McCartney. „Ce-i drept, atunci când stai să te gândești la așa ceva, ai impresia că ți-ai imaginat cum a decurs nașterea ta, însă, vă spun, eu îmi cam amintesc cum am venit pe lume, cu toate că sună extrem de ciudat să spun asta…”, a continuat vedeta.

„E ciudat rău, îmi dau seama, dar vă jur că am această imagine în mintea mea legată de faianța albă și sunetul forcepsului. Probabil e o amintire imaginată, nici eu nu știu exact ce este, dar știu cum m-au scos afară din burta mamei”, a adăugat Paul.

Foto: Profimedia

Legendarul muzician a vorbit de numeroase ori despre mama sa, despre care a amintit și în hitul trupei din 1970, „Let It Be”: „When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be.”

Din păcate, pe cât de apropiat era el de cea care i-a dat viață, pe atât de mare a fost suferința lui când a pierdut-o. „Mama a murit când eu aveam 14 ani și a fost cel mai mare șoc al adolescenței mele. Cancerul a răpus-o, asta am aflat mai târziu. Când s-a întâmplat tragedia, nu am știu cauza morții ei…”, a continuat să povestească Paul McCartney.

Din cauza durerii cauzate de tragedie, nu-și mai amintește toate momentele de dinainte de a-și pierde mama, dar, extrem de surprinzător, își amintește primele lui clipe de viață. O fi oare o capacitate extraordinară a memoriei sale sau... un început de demență?