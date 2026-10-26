Cum faci o ruladă de somon pentru o masă festivă

Cu gust delicat și aspect îmbietor, rulada de somon este un aperitiv potrivit pentru mesele festive sau pentru un răsfăț de weekend. Tăiată în felii și așezată pe un platou, îi invită pe cei dragi să o savureze pe îndelete.

Ruladă de somon Foto: Shutterstock

Ingrediente

600 g file de somon, fără piele și oase

150 g cremă de brânză

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță coajă rasă de lămâie

1 lingură mărar tocat

2 linguri semințe de susan

1 lingură ulei de măsline

sare și piper

Pentru servit:

100 g castraveți, tăiați cubulețe mici

2 linguri mărar sau pătrunjel verde, tocat

scobitori decorative

Mod de preparare

Tai fileul de somon astfel încât să obții o bucată cât mai uniformă, apoi îl așezi între două foi de folie alimentară și-l aplatizezi ușor. Condimentezi cu sare și piper.

Amesteci crema de brânză cu zeama și coaja de lămâie, mărarul și puțin piper. Întinzi compoziția într-un strat subțire peste somon, lăsând aproximativ 1 cm liber la margini.

Rulezi somonul strâns, ajutându-te de folie, apoi răsucești bine capetele pentru a obține un cilindru compact. Îl introduci într-o pungă pentru vidare și o sigilezi.

Încălzești apa la 50°C și gătești rulada de somon 30 de minute. La final, scoți punga din apă și lași somonul 5 minute să se odihnească.

Îndepărtezi folia, ungi foarte ușor rulada cu ulei de măsline și presari semințele de susan. O rumenești rapid într-o tigaie bine încinsă, aproximativ 30-40 de secunde pe fiecare parte, doar cât să capete puțină culoare.

Tai rulada felii groase de 2 cm, pui câteva cubulețe de castravete și puțină verdeață tocată în fiecare bol sau farfurioară de servire, apoi așezi deasupra câte o felie de ruladă de somon. Fixezi fiecare porție cu o scobitoare decorativă și servești imediat.