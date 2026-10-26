 Cum faci o ruladă de somon pentru o masă festivă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Cum faci o ruladă de somon pentru o masă festivă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cu gust delicat și aspect îmbietor, rulada de somon este un aperitiv potrivit pentru mesele festive sau pentru un răsfăț de weekend. Tăiată în felii și așezată pe un platou, îi invită pe cei dragi să o savureze pe îndelete.

Ruladă de somon
Ruladă de somon Foto: Shutterstock

Ingrediente

600 g file de somon, fără piele și oase

150 g cremă de brânză

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță coajă rasă de lămâie

1 lingură mărar tocat

2 linguri semințe de susan

1 lingură ulei de măsline

sare și piper

Pentru servit:

100 g castraveți, tăiați cubulețe mici

2 linguri mărar sau pătrunjel verde, tocat

scobitori decorative

Mod de preparare

Tai fileul de somon astfel încât să obții o bucată cât mai uniformă, apoi îl așezi între două foi de folie alimentară și-l aplatizezi ușor. Condimentezi cu sare și piper.

Amesteci crema de brânză cu zeama și coaja de lămâie, mărarul și puțin piper. Întinzi compoziția într-un strat subțire peste somon, lăsând aproximativ 1 cm liber la margini.

Rulezi somonul strâns, ajutându-te de folie, apoi răsucești bine capetele pentru a obține un cilindru compact. Îl introduci într-o pungă pentru vidare și o sigilezi.

Încălzești apa la 50°C și gătești rulada de somon 30 de minute. La final, scoți punga din apă și lași somonul 5 minute să se odihnească.

Îndepărtezi folia, ungi foarte ușor rulada cu ulei de măsline și presari semințele de susan. O rumenești rapid într-o tigaie bine încinsă, aproximativ 30-40 de secunde pe fiecare parte, doar cât să capete puțină culoare.

Tai rulada felii groase de 2 cm, pui câteva cubulețe de castravete și puțină verdeață tocată în fiecare bol sau farfurioară de servire, apoi așezi deasupra câte o felie de ruladă de somon. Fixezi fiecare porție cu o scobitoare decorativă și servești imediat.

Ghid de cumpărături

Vedete jpg
Vedete înșelate de parteneri! 11 celebrități au dezvăluit cum au trecut peste suferința din dragoste Vedete internaționale
zodii png
Cele două zodii care au parte de un nou început în noiembrie 2026. Totul se schimbă în bine pentru acești nativi Horoscop
image
Câini modificați genetic pentru misiuni militare. Un start-up american a atras 200 de milioane de dolari adevarul.ro
image
Tatăl lui Meghan Markle, anchetat în Filipine. Ar fi deținut imagini cu abuzuri asupra copiilor. Thomas Markle Sr. neagă acuzațiile adevarul.ro

Parteneri

image
”De la o statuie putea să cadă regimul Ceaușescu”. Poveste fabuloasă despre Ion Oblemenco și de ce nu a prins nicio selecție la națională www.fanatik.ro
image
HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
Medic din București, terorizat de cămătari: „De mine nu scapi nici când mori”/O asistentă ar fi fost „informatoarea” interlopilor www.gandul.ro
image
Pensiile ar putea crește cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027. Ce spune ministrul Muncii despre indexare www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Imagini tari cu Denis Drăguș, vedeta FCSB, în sala de forță: „Animalul”. Exclusiv Video www.fanatik.ro
image
Andrușca o ATACĂ pe Claudia Ion după ce a refuzat testul poligraf! Îl apără pe Mocăniță și spune adevărul despre relația lor www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Îmi plac femeile asiatice. Am plătit pentru sex cu ele.” Acuzat de pedofilie, tatăl lui Meghan Markle face dezvăluiri despre viața lui în Asia okmagazine.ro
image
Regele Felipe a fost operat! Ce se întâmplă cu monarhul Spaniei la doar două zile de la intervenție okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
mini clatite aperitiv jpg
Mini clătitele aperitiv aduc culoare și savoare pe masă Antreuri
tort cu crema de frisca si struguri jpg
Tort cu frișcă și struguri, o combinație simplă care cucerește Deserturi
choux cu vanilie si struguri jpg
Cum faci choux cu cremă de vanilie și struguri Deserturi
conopida pane cu sos de iaurt jpg
Conopidă pane cu sos de iaurt, o gustare de împărțit cu poftă Rețete cu legume
fileuri de cod cu salata de varza jpg
Fileuri de cod cu salată de varză, prospețime în fiecare îmbucătură Gătește sănătos
tarta cu varza rosie jpg
Tartă cu varză roșie, o idee inedită pentru mesele de toamnă Felul principal
briose cu feta si spanac jpg
Brioșe cu feta și spanac, pufoase și pline de gust Rețete cu legume
sandvis cu salata de oua si maioneza jpg
Sandviș cu salată de ouă și maioneză, o idee simplă pentru un mic dejun savuros Mâncăruri rapide
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău” actualitate.net