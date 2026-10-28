Sandviș cu legume, o gustare simplă și plină de savoare

Colorat și gustos, acest sandviș cu legume este o idee simplă pentru micul dejun, o gustare sau o masă rapidă. Îl prepari ușor și îl poți savura acasă ori la pachet.

Sandviș cu legume Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 chifle integrale cu semințe

4 felii de șuncă de curcan sau piept de pui copt

2 felii de cașcaval sau brânză feliată

4 frunze de salată verde

1 ou feliat

1 roșie

½ castravete

2 linguri cremă de brânză

1 linguriță unt, opțional

Mod de preparare

Tai chiflele pe jumătate și le așezi pe un tocător. Dacă vrei să rămână mai ferme în caserolă, le poți rumeni 1 minut pe partea tăiată, într-o tigaie uscată.

Ungi partea de jos a fiecărei chifle cu cremă de brânză. Speli frunzele de salată și le ștergi bine cu prosoape de hârtie. Le pui peste crema de brânză, ca prim strat, pentru ca roșia să nu înmoaie pâinea.

Speli roșia și castravetele. Tai roșia felii subțiri, iar castravetele rondele. Le tamponezi ușor cu un șervet, mai ales dacă pregătești sandvișul dimineața pentru mai multe ore.

Așezi peste salată feliile de ou, feliile de roșie, apoi pui șunca de curcan sau pieptul de pui copt. Adaugi cașcavalul și rondelele de castravete

Ungi partea de sus a chiflelor cu foarte puțin unt sau cremă de brânză, apoi închizi sandvișurile și le presezi ușor.

Fixezi fiecare sandviș cu o scobitoare decorativă sau îl învelești strâns în hârtie de copt, ca să fie mai ușor de mâncat.



