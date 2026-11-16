Chifteluțe rumenite cu varză murată și șuncă

Varza murată aduce o notă acrișoară, iar bucățelele de șuncă dau savoare chifteluțelor. Merg de minune pe un platou de aperitive, cu un bol de smântână, muștar sau ketchup alături.

Chifteluțe rumenite Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 kg șuncă de Praga

4 frunze de varză murată

2 cepe medii

1 cană pesmet

1 cană făină

350 g cremă de brânză

1 lingură praf de usturoi

2 linguri muștar

2 ouă

½ cană lapte

1 legătură pătrunjel

piper

Mod de preparare

Într-un castron, pui crema de brânză, pătrunjelul tocat, piper după gust, praful de usturoi și muștarul. Amesteci ca să se întrepătrundă aromele, acoperi castronul cu folie alimentară și-l dai la frigider peste noapte.

Toci șunca în mașina de tocat carne sau într-un chopper, toci mărunt frunzele de varză și ceapa, și pui toate ingredientele într-un bol, apoi adaugi 2 linguri de pesmet. Amesteci până la omogenizare.

Scoți crema de brânză de la frigider și amesteci cu mixul de șuncă până ce s-au combinat bine toate ingredientele.

Într-un bol, bați ouăle cu laptele, pe o farfurie pui făina, iar pe alta restul de pesmet.

Formezi chifteluțele, le dai prin făină, prin ou și apoi prin pesmet până ce termini toată compoziția de carne. Le prăjești în uleiul încins până s-au rumenit bine. Se servesc calde.



