 Supă-cremă de țelină pentru un prânz cald
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Supă-cremă de țelină pentru un prânz cald

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Fiartă și pasată, rădăcina de țelină capătă o textură catifelată și își păstrează gustul ușor dulceag. Poate sa fie servită alături de câteva felii de pâine prăjită frecate cu usturoi.

Supă-cremă de țelină
Supă-cremă de țelină Foto: Shutterstock

Ingrediente

3 țeline

1 ceapă

3 cartofi

1 frunză de dafin

sare, după gust

piper, după gust

3 l supă de legume

200 g smântână pentru gătit

5 căței de usturoi

felii de pâine prăjită

nucșoară, pentru servit

Mod de preparare

Speli și cureți legumele, apoi le tai cubulețe. Le pui într-o oală și torni peste ele supa de legume. Lași la fiert. Potrivești de sare și de piper, pui frunza de dafin și ții pe foc până când se înmoaie legumele. Dai oala deoparte, scoți frunza de dafin și mixezi legumele cu blenderul vertical.

Așezi din nou pe foc, amesteci smântâna ținută la temperatura camerei cu 3 căţei de usturoi zdrobiţi și încorporezi amestecul, în fir subțire, în supă. Lași câteva clocote și o dai deoparte de pe foc.

O servești decorată cu puțin praf de nucșoară și cu felii de pâine prăjită, frecate cu usturoiul rămas.

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