 Locurile bântuite din România unde te trec fiorii și legendele înfricoșătoare pe care localnicii le știu de generații
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Locurile bântuite din România unde te trec fiorii și legendele înfricoșătoare pe care localnicii le știu de generații

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România ascunde o mulțime de zone învăluite în mister, unde poveștile din bătrâni vorbesc despre fantome, blesteme vechi și energii care sfidează rațiunea.

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Foto: Magnific

De la păduri adânci și ruine uitate de timp până la castele impunătoare, aceste destinații atrag pasionații de paranormal, dar reușesc să provoace fiori reci oricărui vizitator. Legendele despre mirese care își caută dragostea pierdută, soldați fără mormânt sau prizonieri care au lăsat blesteme pe patul de moarte fac ca aceste locuri să rămână un punct de atracție pentru iubitorii de senzații tari.

Balta Vrăjitoarelor

Balta Vrăjitoarelor și Pădurea Boldu
Balta Vrăjitoarelor și Pădurea Boldu Foto: Cretuleasca YouTube Pe vârfuri în munți

Printre cele mai cunoscute zone cu o încărcătură stranie se numără Balta Vrăjitoarelor, ascunsă în Pădurea Boldu-Crețuleasca de lângă București. Această intindere mică de apă pare banală la prima vedere, însă legendele locale spun că acolo ar fi fost ucis domnitorul Vlad Țepeș. Locul este renumit pentru adunările vrăjitoarelor în nopțile magice de Sânziene, Sfântul Gheorghe sau Sfântul Andrei, când se spune că practicile ezoterice capătă o putere uriașă. Poveștile din trecut amintesc și despre femei care veneau aici pentru a renunța la sarcini nedorite, iar localnicii susțin că nici astăzi animalele sălbatice nu se apropie de apă pentru a se adăpa.

Dealul Lunganilor

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Foto: YouTube Bright News

În județul Iași, între satele Sarca și Lungani, Dealul Lunganilor poartă faima unei zone dominate de prezențe spectrale. În timpul Primului Război Mondial, sute de soldați au murit în această zonă din cauza tifosului sau a luptelor sangroase, fiind îngropați în gropi comune fără slujbe religioase. Cei care au trecut noaptea prin zonă au povestit despre siluete fantomatice și lumini ciudate care apar pe dealuri. Deși fenomenele s-au mai rărit după ridicarea unei biserici în apropiere, atmosfera din zonă rămâne una apăsătoare.

Pădurea Radovan

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Foto: Shutterstock

Liniștea din Pădurea Radovan este perturbată de o altă poveste tragică devenită legendă urbană. În anii ’40, o tânără venită în sat pentru a munci și-a luat viața la marginea pădurii din cauza rușinii, după ce a fost abuzată de un bărbat înstărit. În paralel, șoferii care trec noaptea pe drumul din apropiere vorbesc despre apariția unei fete îmbrăcate în rochie de mireasă, care le taie calea mașinilor. Legenda spune că este vorba despre o altă tânără moartă într-un accident chiar în ziua nunții sau aruncată într-o fântână la aflarea veștii că logodnicul ei a murit. Numărul mare de accidente rutiere inexplicabile pe o porțiune de drum perfect dreaptă este pus adesea pe seama acestei prezențe.

Castelul Corvinilor

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Foto: (c) 2018 Mitzo/Shutterstock. No use without permission.

Nici monumentele istorice mari nu sunt ferite de povești terifiante, iar Castelul Corvinilor din Hunedoara este exemplul perfect. Unul dintre cele mai cunoscute blesteme legate de acest edificiu aparține celor trei prizonieri turci care au săpat în stâncă timp de 15 ani pentru a găsi apă, primind promisiunea libertății. După moartea stăpânului castelului, soția acestuia a refuzat să își țină cuvântul, iar prizonierii au scrijelit pe un zid un mesaj de răzbunare înainte de a fi executați. Vizitatorii și ghizii vorbesc deseori despre pași nevăzuți pe scări, umbri ciudate și senzații fizice inexplicabile în galeriile castelului.

Mănăstirea Chiajna

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Foto: (c) 2017 Gabriel Petrescu/Shutterstock. No use without permission.

Aproape de capitală, ruinele Mănăstirii Chiajna completează lista locurilor care stârnesc teamă. Deși clădirea a fost concepută ca lăcaș de cult, nu s-au ținut niciodată slujbe în ea, deoarece a fost atacată și ocupată de turci imediat după construcție. În timpul asediului de acum trei secole, clopotul mare al mănăstirii s-a prăbușit în noroi. Localnicii jură însă că, în nopțile cu lună plină, sunetul stins al clopotului încă se mai aude răsunând dinspre ruine. Povești similare despre fenomene inexplicabile, lumini bizare și vegetație deformată în mod straniu înconjoară și celebra Pădure Hoia Baciu din Cluj, confirmând faptul că România rămâne un tărâm plin de mituri și locuri cu adevărat înfricoșătoare.

@Shutterstock, Magnific

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