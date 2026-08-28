 Paste libaneze Mbakbaka
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Paste libaneze Mbakbaka

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Sățioase și pline de savoare, pastele libaneze Mbakbaka sunt ideale pentru o masă gustoasă.

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Foto: Shutterstock

Ingrediente

350 g paste scurte

1 ceapă mare

3 căței de usturoi

3 linguri ulei de măsline

2 linguri pastă de roșii

400 g roșii pasate

900 ml apă fierbinte

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia iute sau fulgi de ardei iute

½ linguriță chimion măcinat

½ linguriță coriandru măcinat

½ linguriță turmeric

sare și piper

cimbru, pentru servit

Mod de preparare

Cureți ceapa și usturoiul, apoi le toci mărunt. Încălzești uleiul într-o tigaie adâncă sau într-o cratiță largă și călești ceapa 3–4 minute, până devine sticloasă.

Adaugi usturoiul, pasta de roșii, boiaua dulce, boiaua iute, chimionul, coriandrul și turmericul. Amesteci bine și le gătești 1 minut, până când mirodeniile devin aromate.

Torni roșiile pasate și apa fierbinte. Potrivești de sare și piper, apoi lași sosul să dea în clocot.

Adaugi pastele direct în sos și amesteci. Fierbi la foc mediu 12–15 minute, fără capac, amestecând des, până când pastele sunt pătrunse și sosul devine gros și cremos.

Dacă sosul scade prea mult înainte ca pastele să fie gata, mai adaugi puțină apă fierbinte. La final, gusti și potrivești de sare și piper.

Servești pastele fierbinți, presărate cu cimbru, ca o tocăniță de paste aromată și ușor picantă.

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