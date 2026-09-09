O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la doar 46 de ani! Ce s-a întâmplat în Elveția

Luciana Păunescu, cunoscută ulterior sub numele de Luciana Monteleone, s-a stins din viață la doar 46 de ani, în Elveția. Fosta vedetă Playboy își construise, în ultimii ani, o viață departe de România, unde se mutase împreună cu soțul său, Daniele Monteleone.

Fosta vedetă Playboy Luciana Păunescu a murit la doar 46 de ani Foto: Cancan

Luciana a devenit cunoscută publicului român după ce a apărut în ediția cu numărul 96 a revistei Playboy, în 2007, unde era prezentată drept „Miss Internet România 2007”.

Ulterior, aceasta a plecat în Italia și s-a căsătorit cu Daniele Monteleone. Cei doi au avut o nuntă neobișnuită, în 2012, la Belgrad, în cadrul unui festival dedicat noilor tehnologii și open data. Ceremonia, inspirată de ritualul religiei kopimiste, a fost transmisă online.

Luciana s-a implicat apoi în lumea afacerilor. În 2013, numele ei apărea în presa economică în legătură cu Airline Management Solutions, compania care preluase activitatea comercială a Blue Air. Aceasta deținea o participație de 17%.

„Era o tipă foarte energică”

Luciana era prietenă cu Sandra Romain, iar Paul Popescu, fostul soț și manager al acesteia, o cunoscuse încă din 2002. El a vorbit despre personalitatea Lucianei și despre modul în care a ajuns să poarte numele sub care a devenit cunoscută.

„Era o bună prietenă de-a noastră, de pe vremea când eram căsătorit cu Sandra. Am cunoscut-o în 2002, era iubita unui bun prieten de-al meu. De la el a și luat numele de scenă «Păunescu», pentru că pe ea nu o chema Păunescu. Pe prietenul meu îl chema așa. Ei au avut o relație de mulți ani, nu erau căsătoriți, iar când a apărut în Playboy, a apărut sub numele de Luciana Păunescu”, a declarat Paul Popescu, pentru cancan.ro.

Despre felul în care era Luciana, Paul Popescu spune că era o femeie energică, ambițioasă și dornică să își depășească statutul.

„Foarte open-minded. Era o tipă foarte energică, era implicată în multe chestii și voia să își depășească condiția, nu doar să fie o tipă frumoasă. După aceea, eu am plecat în America cu Sanda, soția mea, și nu am mai ținut legătura. Între timp, ea s-a despărțit de prietenul meu. După aceea, s-a căsătorit cu un italian. Aveau un business în Italia și, în ultimii ani, se mutaseră în Elveția, la o pensiune.

Acum o lună am vorbit cu alți prieteni de-ai mei, care mai țineau legătura cu ea, și mi-au spus că era încrezătoare și voia să devină mămică. Își făcuse toate analizele. De aceea și moartea ei m-a luat prin surprindere, pentru că știam că este în regulă”.

Luciana a murit în urma unui infarct

Potrivit informațiilor pe care Paul Popescu le-a primit de la prietenii comuni din Elveția, Luciana a suferit un infarct. În momentul în care echipajul medical a ajuns la ea, medicii nu au mai putut face nimic.

„De infarct. De la prietenii noștri de acolo, din Elveția, asta am înțeles. Când a venit salvarea, nu au mai putut să îi facă nimic. Era cu soțul. Nu știu alte amănunte. Eu nu i-am cunoscut soțul. A fost înmormântată pe 29 august, în Lugano. Frații și părinții ei sunt din Timișoara”.

Moartea Lucianei a fost confirmată și printr-un necrolog publicat în Elveția. Aceasta este menționată sub numele de Luciana Monteleone și a fost înmormântată pe 29 august, la Lugano, în cantonul Ticino.

La doar 46 de ani, Luciana s-a stins din viață după ce, potrivit apropiaților, își făcuse planuri pentru viitor și își dorea să devină mamă.