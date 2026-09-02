 Fosta vedetă Playboy care crede că e prea frumoasă pentru a avea o relaţie: „Bărbații se sperie”
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Fosta vedetă Playboy care crede că e prea frumoasă pentru a avea o relaţie: „Bărbații se sperie”

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Elizabeth Marie Chevalier (32 de ani) este un model american și fostă vedetă Playboy, cunoscută pentru aparițiile sale îndrăznețe și pentru intervențiile estetice.

Elizabeth Marie Chevalier (32 de ani) este un model american
Elizabeth Marie Chevalier (32 de ani) este un model american Foto: Instagram

Cât a investit în operațiile de mărire a sânilor

Recent, aceasta a atras atenția la o petrecere din Beverly Hills, unde a purtat o rochie mini argintie, aproape transparentă, care i-a pus în evidență bustul. Chevalier a investit zeci de mii de dolari în operații de mărire a sânilor, ajungând la cupa E.

Ce a spus modelul despre o relație serioasă

Bruneta, absolventă de biologie, a devenit cunoscută și după ce a declarat că îi este dificil să își găsească un partener deoarece bărbații s-ar simți intimidați de frumusețea, înălțimea și personalitatea ei. Ea este singură și își dorește să găsească un bărbat care să vadă dincolo de imaginea sa publică. „Relațiile sunt dificile. Bărbații se sperie pentru că sunt atât de frumoasă”, a declarat ea în trecut. 

Elizabeth Marie Chevalier susține că bărbații sunt intimidați de frumusețea ei
Elizabeth Marie Chevalier susține că bărbații sunt intimidați de frumusețea ei Foto: Profimedia

Lucruri mai puțin știute despre Elizabeth

Elizabeth Marie Chevalier este un model și o actriță americană cunoscută pentru aparițiile sale în reviste și în diferite producții de televiziune.

Un lucru mai puțin știut despre ea este că a studiat biologia la facultate. Acest lucru este destul de diferit față de cariera ei din lumea modelingului și a divertismentului.

În perioada liceului, Elizabeth a jucat fotbal și a fost majoretă. Încă de atunci era pasionată de sport și de activități fizice.

Și-a început cariera în modeling de la o vârstă relativ tânără și a lucrat pentru branduri și reviste cunoscute. A apărut, printre altele, în Playboy, Maxim și FHM.

Pe lângă modeling, Elizabeth a încercat și actoria. A avut apariții în seriale precum Entourage, New Girl și True Detective.

Elizabeth este pasionată și de călătorii. Printre locurile pe care le-a apreciat se numără Parisul, Bahamas și Israelul.

Un alt aspect mai puțin cunoscut este implicarea ei în evenimente caritabile. Ea a participat la acțiuni prin care au fost sprijinite animale, copii și veterani.

Elizabeth Marie Chevalier este model
Elizabeth Marie Chevalier este model Foto: Profimedia

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