 Poți fi elegantă și în sărcină! Cum să combini confortul cu tendințele vestimentare?
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Poți fi elegantă și în sărcină! Cum să combini confortul cu tendințele vestimentare?

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Sarcina nu înseamnă să renunți la stil. Ținutele pentru gravide pot fi deosebite, confortabile și potrivite pentru orice moment al zilei, dacă știi ce să alegi și ce să eviți. Iată câteva piese ideale pentru o garderobă de viitoare mamă! 

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Foto: Magnific

Maternitatea este o perioadă unică, în care poți să strălucești prin ținute șic, fără să sacrifici confortul.

Rochie maxi creponată
Rochie maxi creponată Foto: reserved.com

Alege materiale prietenoase cu pielea, croieli care îți pun în valoare feminitatea și evită piesele incomode. Astfel, vei arăta elegant și te vei simți minunat la fiecare pas al acestei călătorii. 

Rochie de gravidă din muselină integral din bumbac
Rochie de gravidă din muselină integral din bumbac Foto: bonprix.ro

Optează pentru rochiile din materiale fluide.

Rochie verde cu mâneci trei sferturi
Rochie verde cu mâneci trei sferturi Foto: lcwaikiki.ro

Fie că alegi bumbac moale, fie viscoză sau tricot subțire, aceste piese se mulează discret pe forme, punând în valoare burtica și menținând confortul.

Rochie plisată roz-pudrat
Rochie plisată roz-pudrat Foto: H&M

Modelele tip „wrap‟ (închidere petrecută) sunt ideale, pentru că se adaptează ușor transformărilor corpului. 

Rochie-cămașă din bumbac
Rochie-cămașă din bumbac Foto: bonprix.ro

În garderobă trebuie să ai bluze lejere și cămăși supradimensionate, pentru că sunt perfecte pentru ținute de zi cu zi, dar și pentru birou sau evenimente.  

Rochie roșie
Rochie roșie Foto: lcwaikiki.ro

Rochiile-cămașă sunt piese vestimentare moderne, comode și versatile, pe care le poți purta atât cu sandale joase, cât și cu pantofi sport. 

Ce să eviti când ești gravidă

Pentru a menține un confort optim, evită hainele din materiale sintetice rigide, blugii fără bandă elastică specială pentru burtică și benzile strânse sub piept sau pe talie. Prioritizează întotdeauna libertatea de mișcare și textura moale a țesăturilor.

Rochie lungă lejeră
Rochie lungă lejeră Foto: safimama.ro

Secretul unei garderobe reușite de gravidă constă în alegerea materialelor prietenoase cu pielea, a croielilor versatile și a pieselor care îți pun în valoare feminitatea fără să exercite presiune pe burtică.

Rochie lungă creponată, verde-deschis
Rochie lungă creponată, verde-deschis Foto: H&M

Editor: Raluca Toma

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