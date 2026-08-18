Laura Cosoi, copleșită de emoții când și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat vedeta

Laura Cosoi a avut parte de un moment încărcat de emoție în timp ce pregătește botezul fiicei sale, Nina. Vedeta a răsfoit fotografii de la botezurile celorlalte fiice ale sale și a dat peste imagini în care apare și mama ei, Ligia Cosoi, care s-a stins din viață în urmă cu aproape trei ani.

Revederea acelor fotografii i-a trezit amintiri puternice, iar Laura a dezvăluit că păstrează și astăzi un obiect care i-a aparținut mamei sale.

Ce a păstrat Laura Cosoi de la mama ei

În fotografiile de la botezul Ritei, Laura Cosoi a observat colierul purtat de mama sa în acea zi. Vedeta a mărturisit că a păstrat bijuteria, transformând-o într-o amintire de suflet.

„Am păstrat mărgelele astea”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram, la InstaStory.

Vedeta a revăzut și fotografii de la botezul Larei, în care apar atât mama ei, cât și sora sa. Imaginile au avut o încărcătură aparte pentru Laura, mai ales acum, când se pregătește să își boteze cea de-a cincea fiică.

Laura Cosoi se pregătește de botezul fiicei sale

1/3 Vedeta a revăzut imaginile de la petrecerile de botez ale fiicelor / foto: Instagram

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc pentru botezul micuței Nina. Evenimentul va avea loc în această lună, în Maramureș, locul în care familia a organizat și botezurile celorlalte patru fete. Pregătirile pentru marele eveniment sunt în toi, iar fotografiile din trecut îi amintesc vedetei de momentele importante pe care le-a trăit alături de mama sa.

Nașterea Ninei a fost, la rândul ei, un moment special pentru întreaga familie. Laura Cosoi a povestit că se afla acasă atunci când a început travaliul, iar soțul și fiicele sale erau alături de ea.

Vedeta a fost impresionată de reacția celor mici. Fetele au venit lângă ea fără să fie chemate și au simțit că se întâmplă ceva important.

„Fără să le chem, fără să le explic prea multe, au simțit. Rând pe rând, s-au lipit de mine. Mă îmbrățișau, mă mângâiau, mă priveau lung, ca și cum înțelegeau că se întâmplă ceva important. N-a fost nevoie de cuvinte. Parcă ne vorbeam altfel. Și atunci m-am gândit că poate energia asta nu vine niciodată întâmplător.

Există o forță a feminității pe care o descoperi cu adevărat doar în astfel de momente”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram, la acel moment.