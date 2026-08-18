 Laura Cosoi, copleșită de emoții când și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat vedeta
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Laura Cosoi, copleșită de emoții când și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat vedeta

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Laura Cosoi a avut parte de un moment încărcat de emoție în timp ce pregătește botezul fiicei sale, Nina. Vedeta a răsfoit fotografii de la botezurile celorlalte fiice ale sale și a dat peste imagini în care apare și mama ei, Ligia Cosoi, care s-a stins din viață în urmă cu aproape trei ani.

Ce a păstrat Laura Cosoi după moartea mamei / foto: arhiva Click!
Ce a păstrat Laura Cosoi după moartea mamei / foto: arhiva Click!

Revederea acelor fotografii i-a trezit amintiri puternice, iar Laura a dezvăluit că păstrează și astăzi un obiect care i-a aparținut mamei sale.

Ce a păstrat Laura Cosoi de la mama ei

În fotografiile de la botezul Ritei, Laura Cosoi a observat colierul purtat de mama sa în acea zi. Vedeta a mărturisit că a păstrat bijuteria, transformând-o într-o amintire de suflet.

„Am păstrat mărgelele astea”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram, la InstaStory.

Vedeta a revăzut și fotografii de la botezul Larei, în care apar atât mama ei, cât și sora sa. Imaginile au avut o încărcătură aparte pentru Laura, mai ales acum, când se pregătește să își boteze cea de-a cincea fiică.

Laura Cosoi se pregătește de botezul fiicei sale

Vedeta a revăzut imaginile de la petrecerile de botez ale fiicelor / foto: Instagram
1/3
Vedeta a revăzut imaginile de la petrecerile de botez ale fiicelor / foto: Instagram

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc pentru botezul micuței Nina. Evenimentul va avea loc în această lună, în Maramureș, locul în care familia a organizat și botezurile celorlalte patru fete. Pregătirile pentru marele eveniment sunt în toi, iar fotografiile din trecut îi amintesc vedetei de momentele importante pe care le-a trăit alături de mama sa.

Nașterea Ninei a fost, la rândul ei, un moment special pentru întreaga familie. Laura Cosoi a povestit că se afla acasă atunci când a început travaliul, iar soțul și fiicele sale erau alături de ea.

Vedeta a fost impresionată de reacția celor mici. Fetele au venit lângă ea fără să fie chemate și au simțit că se întâmplă ceva important.

„Fără să le chem, fără să le explic prea multe, au simțit. Rând pe rând, s-au lipit de mine. Mă îmbrățișau, mă mângâiau, mă priveau lung, ca și cum înțelegeau că se întâmplă ceva important. N-a fost nevoie de cuvinte. Parcă ne vorbeam altfel. Și atunci m-am gândit că poate energia asta nu vine niciodată întâmplător.

Există o forță a feminității pe care o descoperi cu adevărat doar în astfel de momente”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram, la acel moment.

Ghid de cumpărături

Hayden Panettiere
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea Vedete internaționale
banner teo trandafir jpg
#Exclusiv Click!
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă? Vedete românești
image
„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea adevarul.ro
image
Numărătoare inversă pe șantierul Autostăzii A1 Lugoj - Deva. Când se va vedea „lumina de la capătul tunelului mare” adevarul.ro

Parteneri

image
Uluitor! Universitatea Craiova a ratat transferul lui Radu Drăgușin pentru 50.000 de euro! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Detaliu tulburător din ziua în care cei doi fraţi s-au înecat la Olimp. "Cei mai harnici copii din sat" observatornews.ro
image
Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul" www.antena3.ro
image
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6 www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! as.ro
image
Ce legătură au stickerele IPA cu Poliția. Motivul pentru care unii șoferi le afișează pe mașini playtech.ro
image
LIVE BLOG Cupa României Betano, play-off. Cine transmite la tv, live text, cote pariuri și rezultate complete www.fanatik.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
O asemănare bizară, care dă fiori fanilor regali. Zara Tindall parcă este copia la indigo a mătușii sale răposate, Prințesa Mary okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
image png
VideoDorian Popa a analizat cel mai scump penthouse din lume. Ce l-a nemulțumit la apartamentul de 250 de milioane de dolari: „Sunt mai selectiv” Vedete românești
banner diana bart png
#Exclusiv Click!
Diana Bart, vacanță cu fetele ei în Portugalia. Le-a lăsat acolo şi s-a întors singură în țară! Ce s-a întâmplat? Vedete românești
Hayden Panettiere și Vladimir Kliciko FOTO US Magazine
Wladimir Klitschko, fostul logodnic al lui Hayden Panettiere, devastat după moartea actriței: „Prea devreme” Vedete internaționale
Daciana Sârbu, la evenimentul Laurei Cosoi foto: Instagram
FotoDaciana Sârbu, escapadă alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr. Imaginile de la malul mării cu cei doi Vedete românești
banner ornela pasare png
#Exclusiv Click!
Cum a ajuns Ornela Pasăre să se îmbrace în sultană, de ziua ei? Turcii au confundat-o cu Hurrem: „S-a oprit timpul în loc” Vedete românești
luciu mare jpg
#Exclusiv Click!
Le recunoașteți? Sub aceste măști se ascund vedetele din România! Trucurile lor, pentru un ten întinerit cu 10 ani Vedete românești
alina puscau instagram jpg
Mama Alinei Pușcău, devastată de problemele de sănătate ale fiicei sale. Se pregătește să plece în America Vedete românești
banner teo trandafir jpg
#Exclusiv Click!
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă? Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net