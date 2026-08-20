 Ce se ascunde într-un aparat de aer condiționat necurățat. Imaginile i-au îngrozit pe internauți
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VideoCe se ascunde într-un aparat de aer condiționat necurățat. Imaginile i-au îngrozit pe internauți

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Un videoclip publicat pe TikTok atrage atenția asupra unui lucru pe care mulți dintre noi îl ignorăm: curățarea aparatului de aer condiționat. Imaginile surprinse într-un aparat care nu ar fi fost igienizat timp de cinci ani arată cât de multe impurități se pot acumula în interior.

Ce se ascunde într-un aparat de aer condiționat necurățat / foto: arhiva Click!
Ce se ascunde într-un aparat de aer condiționat necurățat / foto: arhiva Click!

Praf compactat, particule, pânze de păianjen, reziduuri organice și posibile urme de mucegai sunt printre lucrurile care pot apărea într-un aparat neîntreținut. Iar toate acestea pot ajunge în aerul din locuință atunci când aparatul este pornit.

Ce se poate ascunde în interiorul aparatului

Potrivit informațiilor prezentate în videoclip, filtrele pot acumula în timp praf, polen și fibre textile, iar depunerile pot afecta circulația aerului.

Nici componentele interioare nu sunt ferite de murdărie. În zonele umede, precum evaporatorul și lamele, se pot forma depuneri și biofilm, iar în anumite condiții poate apărea și mucegaiul.

Tava de condens și conductele pot acumula, la rândul lor, reziduuri care contribuie la apariția mirosurilor neplăcute. Un aparat de aer condiționat întreținut corespunzător nu înseamnă doar un aer mai plăcut în încăpere. Filtrele curate permit o circulație mai bună a aerului, iar aparatul poate funcționa mai eficient.

În plus, eliminarea depunerilor și a eventualelor surse de miros poate contribui la menținerea unei calități mai bune a aerului din locuință.

Cum poți curăța aparatul acasă

Pentru o curățare de bază, aparatul trebuie oprit și deconectat de la sursa de alimentare. Filtrele pot fi scoase, aspirate cu grijă și spălate cu apă călduță, după care trebuie lăsate să se usuce complet înainte de a fi montate la loc.

Carcasa interioară și lamelele vizibile pot fi șterse cu o lavetă moale și o soluție blândă de curățare. De asemenea, este important să fie verificată tava de condens pentru eventuale depuneri. Dacă în interior este vizibil mucegai în cantitate mare, există un miros persistent, apar scurgeri sau componentele sunt foarte murdare, curățarea ar trebui lăsată în seama unui specialist.

Cât de des ar trebui verificat

În cazul unui aparat folosit intens, întreținerea periodică este importantă. Filtrele pot necesita curățare mai frecventă, în timp ce pentru o igienizare mai complexă poate fi nevoie de intervenția unui profesionist.

Un aparat curat poate funcționa mai eficient, poate evita apariția mirosurilor neplăcute și poate contribui la un aer mai curat în locuință.

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