 Ce rol are funcția dry de la aerul condiționat și când trebuie folosită
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Ce rol are funcția dry de la aerul condiționat și când trebuie folosită

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Funcția Dry este una dintre cele mai utile, dar și cel mai puțin înțelese setări ale unui aparat de aer condiționat. Deși mulți utilizatori o confundă cu modul de răcire, scopul ei este complet diferit: controlul umidității, nu scăderea temperaturii.

Funcția dry de la aerul condiționat/sursă foto: arhivă
Funcția dry de la aerul condiționat/sursă foto: arhivă

Ce face funcția Dry de la aparatul de aer condiționat

Funcția Dry transformă aerul condiționat într-un dezumidificator. Aparatul nu urmărește să răcească încăperea, ci să extragă excesul de umezeală. Pentru a face acest lucru, compresorul pornește intermitent, iar ventilatorul funcționează la o viteză redusă, astfel încât aerul umed să fie trecut prin unitatea internă, unde apa se condensează și este evacuată prin furtunul de scurgere.

Rezultatul este un aer mai uscat, mai confortabil, fără senzația de aer lipicios sau sufocant care apare în zilele cu umiditate ridicată. În plus, funcția Dry contribuie la prevenirea apariției mucegaiului, a mirosurilor neplăcute și a disconfortului respirator.

Când folosim funcția Dry

Funcția Dry este recomandată în situațiile în care umiditatea ridicată este problema principală, nu temperatura. Este utilă în zilele ploioase, în diminețile sau serile de vară cu aer umed, dar fără caniculă, precum și în încăperi slab ventilate, unde se formează condens pe ferestre.

Poate fi folosită și în bucătării, băi sau camere orientate spre nord, spații în care umezeala se acumulează mai ușor. De asemenea, funcția Dry este potrivită pe timpul nopții, când vrei un aer mai ușor de respirat, fără răcire intensă.

În schimb, în zilele foarte calde, funcția Dry nu este eficientă, deoarece nu scade temperatura. În astfel de situații, modul Cool este cel potrivit.

Cât curent suplimentar consumă funcția Dry

Funcția Dry este, în general, mai economică decât modul de răcire. Aparatul consumă mai puțin curent deoarece compresorul pornește mai rar, iar ventilatorul funcționează la o intensitate redusă.

În practică, modul Dry poate consuma cu 20–40% mai puțin decât modul Cool, în funcție de modelul aparatului și de nivelul de umiditate din încăpere. Pentru utilizator, acest lucru se traduce prin costuri mai mici și un confort mai bun în perioadele cu aer umed.

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