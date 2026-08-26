Laura Cosoi, pregătiri pentru botezul micuței Nina: „Va dura trei zile”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc pentru un nou moment important în familia lor. Cei doi vor organiza, în acest weekend, botezul celei de-a cincea fiice, Nina Elisabeta, iar pregătirile pentru eveniment sunt deja în plină desfășurare.

Laura Cosoi Foto: Arhivă

Pentru acest moment special, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales Maramureșul, un loc care are o semnificație aparte pentru familia lor. Actrița și soțul ei au păstrat astfel tradiția pe care au urmat-o și în cazul celorlalte patru fiice ale lor, care au fost și ele creștinate în această zonă.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean mai au împreună patru fete: Rita, Vera, Lara și Aida. Venirea pe lume a micuței Nina Elisabeta a făcut familia și mai numeroasă, iar părinții se pregătesc acum să marcheze și acest moment alături de copiii lor, familie și oameni apropiați.

Actrița a explicat că Maramureșul este un loc în care familia sa revine cu drag și care se potrivește cu valorile și principiile lor de viață. De altfel, botezul micuței Nina va fi al cincilea eveniment de acest fel organizat de Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean în această zonă.

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici, zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi pentru spynews.ro.

Tradiții păstrate și la botezul micuței Nina

Laura Cosoi își dorește ca și botezul celei de-a cincea fiice să păstreze o parte dintre tradițiile care au devenit deja importante pentru familia sa. Printre invitații speciali se va număra și Andrei Petreuș, fiul unuia dintre cei doi frați Petreuș.

Prezența sa are o semnificație aparte pentru Laura Cosoi, deoarece Andrei Petreuș a fost alături de familie și în urmă cu opt ani, la botezul Ritei. Atunci, acesta a participat la eveniment împreună cu tatăl său.

Actrița a explicat că își dorește să continue această tradiție și la botezul micuței Nina Elisabeta.

„Vom avea multe tradiții. Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani de zile la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a mai spus Laura Cosoi.

Astfel, pentru familia actriței, evenimentul va reprezenta nu doar creștinarea celei mai mici dintre cele cinci fete, ci și o nouă ocazie de a păstra obiceiurile care au făcut parte și din celelalte botezuri organizate de-a lungul anilor.

Petrecerea va dura trei zile și va reuni familie și prieteni din mai multe țări

Botezul micuței Nina Elisabeta va fi sărbătorit alături de familie, prieteni și persoane apropiate. Laura Cosoi a dezvăluit că petrecerea se va desfășura pe parcursul a trei zile.

Meniul pregătit pentru invitați va combina preparatele tradiționale cu cele italienești. Actrița a explicat că familia își dorește să adauge și accente internaționale evenimentului, fără ca meniul să fie exclusiv tradițional.

Printre invitați se vor afla și prieteni stabiliți în afara României, dar și rude care vor veni special pentru botezul micuței Nina. Astfel, evenimentul va aduna laolaltă persoane apropiate familiei Cosoi-Curticăpean.

„Botezul va avea loc în weekendul acesta. Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Ne place să punem accente și internaționale. Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi, inclusiv rude și așa, se adună cam toată lumea. Va dura trei zile”, a declarat Laura Cosoi.