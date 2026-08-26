 Laura Cosoi, pregătiri pentru botezul micuței Nina: „Va dura trei zile”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Laura Cosoi, pregătiri pentru botezul micuței Nina: „Va dura trei zile”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc pentru un nou moment important în familia lor. Cei doi vor organiza, în acest weekend, botezul celei de-a cincea fiice, Nina Elisabeta, iar pregătirile pentru eveniment sunt deja în plină desfășurare.

Laura Cosoi
Laura Cosoi Foto: Arhivă

Pentru acest moment special, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales Maramureșul, un loc care are o semnificație aparte pentru familia lor. Actrița și soțul ei au păstrat astfel tradiția pe care au urmat-o și în cazul celorlalte patru fiice ale lor, care au fost și ele creștinate în această zonă.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean mai au împreună patru fete: Rita, Vera, Lara și Aida. Venirea pe lume a micuței Nina Elisabeta a făcut familia și mai numeroasă, iar părinții se pregătesc acum să marcheze și acest moment alături de copiii lor, familie și oameni apropiați.

Actrița a explicat că Maramureșul este un loc în care familia sa revine cu drag și care se potrivește cu valorile și principiile lor de viață. De altfel, botezul micuței Nina va fi al cincilea eveniment de acest fel organizat de Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean în această zonă.

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici, zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi pentru spynews.ro.

Tradiții păstrate și la botezul micuței Nina

Laura Cosoi își dorește ca și botezul celei de-a cincea fiice să păstreze o parte dintre tradițiile care au devenit deja importante pentru familia sa. Printre invitații speciali se va număra și Andrei Petreuș, fiul unuia dintre cei doi frați Petreuș.

Prezența sa are o semnificație aparte pentru Laura Cosoi, deoarece Andrei Petreuș a fost alături de familie și în urmă cu opt ani, la botezul Ritei. Atunci, acesta a participat la eveniment împreună cu tatăl său.

Actrița a explicat că își dorește să continue această tradiție și la botezul micuței Nina Elisabeta.

„Vom avea multe tradiții. Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani de zile la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a mai spus Laura Cosoi.

Astfel, pentru familia actriței, evenimentul va reprezenta nu doar creștinarea celei mai mici dintre cele cinci fete, ci și o nouă ocazie de a păstra obiceiurile care au făcut parte și din celelalte botezuri organizate de-a lungul anilor.

Petrecerea va dura trei zile și va reuni familie și prieteni din mai multe țări

Botezul micuței Nina Elisabeta va fi sărbătorit alături de familie, prieteni și persoane apropiate. Laura Cosoi a dezvăluit că petrecerea se va desfășura pe parcursul a trei zile.

Meniul pregătit pentru invitați va combina preparatele tradiționale cu cele italienești. Actrița a explicat că familia își dorește să adauge și accente internaționale evenimentului, fără ca meniul să fie exclusiv tradițional.

Printre invitați se vor afla și prieteni stabiliți în afara României, dar și rude care vor veni special pentru botezul micuței Nina. Astfel, evenimentul va aduna laolaltă persoane apropiate familiei Cosoi-Curticăpean.

„Botezul va avea loc în weekendul acesta. Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Ne place să punem accente și internaționale. Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi, inclusiv rude și așa, se adună cam toată lumea. Va dura trei zile”, a declarat Laura Cosoi.

Ghid de cumpărături

banner catalin maruta png
Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă” PrimeTime
banner ioana ginghina png
#Exclusiv Click!
Cu cine a venit Alexandru Papadopol la majoratul fiicei sale? Întâlnire de șoc cu Ioana Ginghină şi actualul soț! Ce cadou a primit Ruxi? Vedete românești
image
#Analize Adevărul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală adevarul.ro
image
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors adevarul.ro

Parteneri

image
Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa după scandalul cu Dinamo! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona observatornews.ro
image
Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino asupra vortexului polar www.antena3.ro
image
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne www.gandul.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă www.wowbiz.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, în stare gravă la spital după ce a fost izbit de o mașină. Tânărul se afla pe motocicletă www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express as.ro
image
ANAF, avertisment pentru firmele care folosesc numerar. Limitele și regulile pentru plățile cash în 2026 playtech.ro
image
Petrolul încearcă o nouă „șmecherie” în dosarul de insolvență. Miza e de 5 milioane de euro! www.fanatik.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea tinerei îngropate în mod tulburător, într-un mormânt vampiric din secolul al XVII-lea historia.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
cabral instagram jpg
VideoCabral, primele imagini din vacanță alături de cei doi copii! „Să-și consume energia până rămân doar pe avarii” Vedete românești
laura girucanu jpg
S-a aflat cine este iubitul Laurei Giurcanu. Influencerița trăiește o poveste de dragoste cu un fotbalist Vedete românești
Vica Blochina Edan Piturca jpg
Vica Blochina îl acuză pe Victor Pițurcă că nu își tratează la fel copiii. Fiul lor ar fi plecat la mare cu doar 10 euro Vedete românești
image png
FotoEminem a publicat scrisoarea emoționantă pe care Dolly Parton i-a trimis-o acum 4 ani, deși nu s-au întâlnit niciodată: „M-a marcat cu adevărat” Vedete internaționale
Jador și Oana Ciocan se căsătoresc anul viitor foto: Instagram
Jador, prima reacție după zvonurile că Oana Ciocan a plecat de acasă: „N-are rost să vină după mine pe la cântări” Vedete românești
lino golden si delia salchievici (1) jpg
Acuzații grave lansate la adresa lui Lino Golden de fosta soție. Coșmarul prin care a trecut Delia Salchievici: „A vandalizat casa” Vedete românești
Design fără titlu (7) png
Prezentatoarea TV care a devenit mamă în mare secret! Vedete românești
andrei bordeianu jpg
Andrei Bordeianu, accident grav cu motocicleta. În ce stare e fostul concurent de la Love Island România Vedete românești
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net